Il Calcio Catania Spa 1946 è fallito, c’è l’ufficialità: decisivo lo stato di insolvenza del club È ufficiale: il Calcio Catania è fallito. La sentenza 263 stabilisce l’esercizio provvisorio che permetterà alla squadra di terminare il campionato di Serie C.

A cura di Vito Lamorte

È ufficiale: il Calcio Catania SpA 1946 è fallito. Il Tribunale della città siciliana ha posto fine alla storia di 75 anni del club e alla famosa matricola 11700. Una brutta notizia per una piazza come quella catanese, che dopo aver disputato ben 17 campionati di Serie A e 34 in Serie B sta vivendo la pagine più brutta della sua storia.

Il provvedimento è arrivato dopo l'istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica con udienza fissata in un primo momento il 16 novembre e poi rinviata, dopo la nomina di una commissione tecnica d'ufficio al 21 dicembre. Le garanzie presentate dalla proprietà del Catania, la SIGI, non sono bastate e nemmeno alcune manifestazioni d'interesse per l'acquisto del club hanno fatto cambiare idea sulla situazione.

La sentenza 263 pubblicata oggi ha stabilito il fallimento del Calcio Catania SpA e ha disposto l’esercizio provvisorio, che permetterà alla squadra di terminare il campionato di Serie C oltre al mantenimento del titolo sportivo e di tutti i tesserati. La società siciliana scenderà in campo questa sera contro il Monopoli.

Adesso dovrebbe essere nominato un curatore per l'iter previsto dal percorso fallimentare, che dovrà guidare la cessione del ‘ramo sportivo' dell'azienda a un acquirente si faccia carico di tutti i ‘debiti sportivi', ovvero di quelle pendenze esistenti verso quei soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo.

(in aggiornamento)