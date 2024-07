Il Brescia lo prende in prova, Viktoros si fa male ed esce in lacrime al primo allenamento

video suggerito

Il Brescia si sta preparando per il campionato di Serie B 2024-2025. Il club lombardo aveva deciso di prendere in prova Giorgos Viktoros, difensore centrale cipriota di origini bulgare, ma il classe 2005 si è infortunato durante il primo allenamento con la squadra di Rolando Maran ed è uscito dal campo in lacrime.

Non ci sono ancora notizie ufficiali sull'entità dell'infortunio, anche se la società non aveva mai comunicato che il. calciatore si stesse allenando col gruppo e a comunicare questa notizia era stato Il Giornale di Brescia.

Viktoros si fa male ed esce in lacrime al primo allenamento col Brescia

Questo ragazzo di 18 anni era stato preso in prova e sarebbe stato valutato per capire se poteva essere aggregato al gruppo di Maran ma la sfortuna ha prevalso: il Nea Salamis, club che detiene il cartellino, tramite un comunicato ufficiale aveva reso noto di aver concesso al Brescia Calcio il difensore Giorgos Viktoros per un periodo di prova.

Le Rondinelle avrebbero poi avuto la possibilità di tesserare il giocatore con la formula del prestito, avendo anche l’opzione di riscatto: il club cipriota avrebbe incasserà una cifra significativa sia per il prestito che per l’eventuale riscatto, manterrà una percentuale sulla rivendita del giocatore visto che il difensore centrale ha un contratto con il suo attuale club fino al 2029. Adesso, però, la situazione si è complicata.

Brescia, amichevoli pre-campionato

Il Brescia sta lavorando al centro sportivo di Torbole Casaglia nella pre-season 2024-2025: dopo le prime sgambate contro i Dilettanti e la Pergolettese, nei prossimi giorni affronterà in amichevole il Lumezzane (27 luglio), il Genoa (1 agosto) e col Renate (4 agosto).

La prima giornata del campionato di Serie B le Rondinelle di Maran affronteranno il Palermo al Rigamonti.