Il Bologna strappa un punto di cuore e grinta a Lisbona: finisce 0-0 col Benfica Il Bologna riesce a strappare un punto in casa del Benfica: a Lisbona finisce 0-0. Per la squadra di Italiano è il secondo punto in questa Champions League dopo quello all’esordio con lo Shakthar Donetsk. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Bologna con cuore e grinta riesce a portare a casa un pareggio dal terreno di gioco del Benfica e per la seconda volta in questa Champions League esce imbattuta dopo il pareggio casalingo contro lo Shakthar Donetsk all'esordio.

La squadra di Vincenzo Italiano non aveva iniziato bene la gara, con un errore in costruzione che aveva portato alla rete di Pavlidis per le Aguias ma il gol è stato annullato dal VAR per fuorigioco. Pian piano gli emiliani hanno ripreso fiducia per larghi tratti hanno tenuto bene campo e possesso di palla, ma non si sono mai resi pericolosi dalle parti di Trubin se non con Dallinga una volta. I portoghesi hanno sfiorato il vantaggio con due tiri di Di Maria e Carreras.

Dallinga ci prova, Skorupski para tutto: il Bologna strappa un punto

Nella ripresa è salito in cattedra Skorupski, che si è superato su Pavlidis da terra e si opposto per due volte ad Amdouni evitando un'altra battuta d'arresto per il Bologna in Champions League. Gli emiliani hanno cercato di colpire in ripartenza ma è mancata concretezza nell'ultimo passaggio o nella conclusione.

Le prossime partite europee vedranno la squadra rossoblù giocare in casa contro il Borussia Dortmund e chiudere in trasferta a Lisbona contro lo Sporting Clube de Portugal.

IL TABELLINO DI BENFICA-BOLOGNA

RETI: /

BENFICA: Trubin A, Bah A., Araujo T., Otamendi N., Carreras A., Aursnes F., Florentino, Kokcu O. (dal 35′ st Cabral A.), Di Maria A., Pavlidis V. (dal 27′ st Amdouni Z.), Akturkoglu K. (dal 27′ st Beste J.). Allenatore: Lage.

BOLOGNA: Skorupski L., Posch S., Beukema S., Casale N. (dal 28′ st Lucumi J.), Holm E., Ferguson L., Moro N. (dal 28′ st Freuler R.), Urbanski K. (dal 28′ st Ndoye D.), Fabbian G. (dal 28′ st Pobega T.), Iling Junior S., Dallinga T. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Radu Petrescu (RUM).