Bologna-Inter 0-0 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A

11:32 A dirigere il match ci sarà l’arbitro Andrea Colombo, della sezione di Como. Gli assistenti saranno Baccini e Bahri. Il quarto uomo sarà Marcenaro. In sala VAR, infine, ci saranno Abisso e Meraviglia.

Inzaghi deve fare i conti con l’assenza di Thuram e schiera dunque Correa dal 1’ al fianco di Lautaro. A centrocampo confermati Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulle fasce ci saranno Darmian e Carlos Augusto, con Dimarco in panchina. In difesa tocca ancora una volta a Pavard, Acerbi e Bastoni. In porta c’è Sommer.

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter risponde con il 3-5-2: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto – Lautaro, Correa.

In assenza dell’infortunato Skorupski, Italiano affida ancora i pali a Ravaglia, con Holm e Miranda ai lati di Beukema e Lucumì nella difesa a quattro. In mezzo al campo ci saranno Aebischer e Freuler, mentre in zona trequarti ecco Ndoye, Odgaard e Dominguez, con Orsolini a sorpresa in panchina. Davanti Dallinga vince il ballottaggio con Castro, con quest’ultimo non ancora al 100%.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna scende in campo con un 4-2-3-1: Ravaglia – Holm, Beukema, Lucumì, Miranda – Aebischer, Freuler – Ndoye, Odgaard, Dominguez – Dallinga.

Bologna e Inter si affrontano per la quinta volta in Serie A nel giorno di Pasqua, con un bilancio in perfetta parità nei quattro precedenti incontri. Gli emiliani, inoltre, tornano a disputare un match in questa festività per la prima volta dal 1978 (pareggio contro la Fiorentina in quel caso).

I nerazzurri arrivano invece con grande entusiasmo alla sfida contro il Bologna, grazie al passaggio del turno ottenuto col Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League. Il calendario continua a mettere comunque in grossa difficoltà la formazione di Inzaghi, che mercoledì affronterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, per poi ospitare la Roma a San Siro e volare infine a Barcellona a disputare la sfida contro i blaugrana.

I rossoblù hanno interrotto la striscia di sette risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni, perdendo per 2-0 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta nell’ultima gara di campionato. La formazione di Italiano ha bisogno di ottenere punti dalla sfida di quest’oggi per non rischiare di staccarsi dal quarto posto, ovvero quello valevole per l’accesso alla prossima Champions League.

Nel giorno di Pasqua va in scena un match decisivo in ottica scudetto ma non solo. Al Renato Dall’Ara il Bologna, attualmente quinto a -2 dal quarto posto, ospita l’Inter prima in classifica, con la formazione nerazzurra che deve rispondere al successo ottenuto dal Napoli ieri a Monza.