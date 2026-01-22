Il Bologna rimonta il Celtic in Europa League: errore clamoroso di Skorupski, Rowe trova il 2-2

Il Bologna in rimonta pareggia in casa con Il Celtic, che ha chiuso il primo tempo avanti di due gol. L’uomo in più avvantaggia il Bologna che trova il gol con Dallinga e Rowe.

Il Bologna con una rabbiosa rimonta aggancia il Celtic e mette le mani sulla qualificazione per i playoff di Europa League, qualificazione che potrà essere matematica già tra qualche ora. La squadra di Italiano è stata bravissima a recuperare una partita che si era messa malissimo, determinante, però, il rosso al giapponese Hatate, che ha lasciato in 10 gli scozzesi al 34′ del primo tempo. Gol di Dallinga e Rowe ed è 2-2 al Dall'Ara.

Avvio tremendo per il Bologna, Skorupski sbaglia subito

Italiano ha fatto un massiccio turnover. La partita al Dall'Ara inizia nel peggiore dei modi per il Bologna. Skorupski, in campo dopo due mesi e mezzo, al quinto minuto sbaglia, regala il pallone al Celtic che con due tocchi semplici trova il gol con Reo Hatate. Il Bologna sente il colpo e rischia di finire sotto di due gol. Hatate la fa grossa, facendosi ammonire due volte in tre minuti. Rosso al 34′. Si pensa possa cambiare la partita, invece nel finale di tempo c'è il 2-0 del Celtic, gol di Trusty.

L’inglese festeggia il gol che ha regalato il pareggio al Bologna con il Celtic Glasgow.

Gol di Dallinga e Rowe, il 2-2 è un punto d'oro per il Bologna

Il secondo tempo si gioca in una sola metà campo. Il Bologna spinge, sembra quello della scorsa stagione, i giocatori corrono, Zortea vola, Dominguez colpisce in pieno una traversa, con Schmeichel fermo. La squadra di casa continua a spingere e trova il gol dell'1-2 al 58′ con Dallinga, che sfrutta un assist di Odgaard e riapre materialmente. La partita si gioca sempre a una sola porta, il gol dell'agognato 2-2 giunge al 72′ quando Rowe tira un bolide che lascia fermo Schmeichel. Il pari almeno è raggiunto. Entra pure Orsolini, che sfiora il gol del sorpasso.

Il Bologna sale a 12 punti: playoff a un passo

Il Bologna sale a quota 12 punti ed è a un passo dalla qualificazione. Ora 12 punti dovrebbero bastare e avanzare, ma per la matematica serve attendere un paio di partite che si disputeranno più tardi, e cioè quelle delle squadre che matematicamente potrebbero sopravanzarla o raggiungerla e cioè: Steaua, Go Ahead Eagls, Ludogorets, Dinamo Zagabria.