La 16a giornata di Serie A si apre con la vittoria del Benevento sul campo del Cagliari. Colpaccio della formazione di Pippo Inzaghi, che inguaia Eusebio Di Francesco e una squadra che non sa più vincere e allunga a 9 la striscia di match senza i 3 punti. I sardi, alla prima con il neoacquisto Nainggolan, sono stati illusi dalla rete del solito Joao Pedro. Nel finale del primo tempo, l'uno-due giallorosso con l'ex Sau e Tuia che ha messo al tappeto i rossoblu. Domenica da dimenticare per il Cagliari che nella ripresa ha perso anche Nandez, espulso per qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro.

Il Cagliari alla prima con l'ultimo arrivato Nainggolan subito protagonista e vicino al gol con una bordata dalle sue, ha un approccio alla partita sicuramente migliore rispetto agli impegni delle ultime settimane. La squadra rossoblu poco prima della mezz'ora trova meritatamente il vantaggio con il solito Joao Pedro abile a deviare la spizzata di Pavoletti. Gol numero 10 per il brasiliano che ha ribadito di essere una sentenza per le difese avversarie. Con il passare dei minuti, il Benevento si è confermato un diesel, e non è un caso che sia arrivato il pareggio con il grande ex Sau. Perfetto il taglio dell'attaccante che approfitta di un reparto arretrato sardo, ancora una volta distratto.

Passano pochi minuti ed ecco servito il sorpasso. Improta ha servito Tuia, abile ad approfittare nuovamente dell'atteggiamento troppo morbido dei padroni di casa per battere Cragno. 2-1 e intervallo, con la formazione di Di Francesco che ha ritrovato dunque i suoi "fantasmi". Nella ripresa i rossoblu hanno provato a reagire, senza troppa convinzione, anche con l'inserimento di Sottil prima, e Simeone e Pereiro poi. Alla fine però a complicare i piani del Cagliari è arrivato anche il rosso ingenuo di Nandez. L'uruguaiano ha incassato un secondo giallo per qualche parolina di troppo nei confronti dell'arbitro che lo aveva già ammonito pochi secondi prima dopo un duello con Caprari. Un episodio che conferma il nervosismo interno allo spogliatoio, per una vittoria che manca da 9 giornate. Il Benevento sale a quota 21 a meno uno dalla Lazio, con 7 lunghezze di vantaggio sul Cagliari alla terza sconfitta di fila e con 4 punti sulla zona retrocessione. Tempi duri per Di Francesco che ora può anche rischiare l’esonero.

Il tabellino di Cagliari-Benevento

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli (77′ Pisacane), Tripaldelli (68′ Simeone); Nandez, Marin, Caligara (46′ Sottil); Nainggolan (81′ Pereiro), Joao Pedro; Pavoletti. All. Di Francesco

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia (89′ Maggio), Glik, Barba; Hetemaj (89′ Dabo), Schiattarella, Ionita; Insigne (72′ Foulon), Sau (76′ Caprari); Lapadula (76′ Di Serio). All. F. Inzaghi

Ammoniti: Caligara (C), Schiattarella (B), Sottil (C), Pisacane (C)

Marcatori: 20′ Joao Pedro (C), 41′ Sau (B), 44′ Tuia (B)

Espulso: Nandez (C)