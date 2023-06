Il Belgio si spacca per la fascia di capitano a Lukaku: Courtois inferocito negli spogliatoi Storie tese in casa Belgio per una scelta effettuata da parte del ct Tedesco. Il portiere del Real Madrid protagonista di una presa si posizione molto forte.

A cura di Marco Beltrami

La nazionale di calcio del Belgio è sicuramente una delle più competitive del panorama internazionale. Da un po' di tempo a questa parte però più che i risultati a far discutere è l'atmosfera elettrica che si vive all'interno dello spogliatoio. Dopo un Mondiale turbolento, il nuovo corso segnato dal ct Tedesco sembrava essere partito all'insegna della ritrovata serenità. E invece le ultime indiscrezioni raccontano di un nuovo momento di tensione che ha coinvolto in particolare due giocatori ovvero Courtois e Lukaku.

In particolare è il portiere del Real Madrid ad essere letteralmente infuriato per la questione relativa alla fascia di capitano e per questo si è reso protagonista di una forte presa di posizione. Ma cosa è successo nello specifico? Secondo la ricostruzione fornita dalla stampa belga, tutto è partito dalle scelte del selezionatore in occasione della doppia sfida valida per le qualificazioni agli Europei contro Austria ed Estonia.

Con Kevin De Bruyne assente a causa dell'infortunio rimediato nella finale di Champions vinta con il Manchester City, Tedesco ha deciso di affidare i gradi di capitano a Lukaku contro l'Austria e a Courtois contro l'Estonia. Dopo il primo match chiusosi sull'1-1, il tecnico ha dichiarato: "Thibaut Courtois è molto importante per noi. Non posso esprimere quanto lo apprezzo. Ho avuto una conversazione con Romelu e Thibaut sulla fascia di capitano. Contro l'Austria è stato Lukaku, contro l'Estonia l'onore spetta a Courtois. Per noi è importante che si senta apprezzato".

Leggi anche Di Maria fischiato può chiudere subito la sua avventura alla Juve: la società è stata chiara

A quanto pare però Courtois che a margine del match di Bruxelles è stato celebrato per le 100 presenze con la nazionale, non ha digerito del tutto questa scelta perché avrebbe voluto indossare la fascia in entrambe le partite. A quanto pare dopo la sfida ci sarebbe stato anche uno sfogo forte negli spogliatoi, con protagonisti anche altri giocatori.

Courtois sempre molto diretto, è stato duro e perentorio, con l'atmosfera accesasi anche per la frustrazione per la mancata vittoria. Ma non è finita qui perché l'ex Atletico e Chelsea non è presentato in albergo in occasione della preparazione della sfida con l'Estonia, situazione confermata anche dalla Federcalcio belga. Qualcuno ha fatto riferimento anche a presunti problemi fisici per l'estremo difensore ma la sensazione è che si tratti solo di un tentativo di gettare acqua sul fuoco. La conferenza pre-partita del ct, permetterà di delineare meglio il quadro della situazione.