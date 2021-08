Il Bayern Monaco vince la Supercoppa 2021 nel nome di Gerd Müller: primo titolo per Nagelsmann La doppietta di Lewandowski e la rete di Muller hanno permesso al Bayern Monaco di vincere la Supercoppa di Germania 2021 battendo per 3-1 il Borussia Dortmund. I bavaresi hanno conquistato il trofeo nel ricordo di Gerd Muller, leggendario attaccante tedesco scomparso poche ore fa. Primo titolo per Julian Nagelsmann in carriera.

A cura di Vito Lamorte

Il Bayern Monaco ha conquistato la Supercoppa di Germania 2021 e ha vinto per la nona volta il trofeo. I bavaresi hanno battuto per 3-1 il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park grazie ad una doppietta di Lewandowski e al gol di Muller, che hanno reso vano il tentativo di rimonta guidato da Reus. I campioni di Germania si aggiudicano il trofeo nel nome di Gerd Müller, leggendario attaccante del club che è scomparso domenica 15 agosto. Primo titolo per Julian Nagelsmann in carriera, che già aveva ricevuto qualche critica nei giorni scorsi dopo lo ‘zero' nella casella vittorie tra sfide ufficiali e non da quando siede sulla panchina del Bayern.

Ha aperto e chiuso le marcature il solito Robert Lewandowski: poco prima dell'intervallo ha battuto Kobel con un fantastico stacco di testa sul perfetto cross dalla sinistra di Gnabry e poi ha sfruttato un recupero in pressing du Tolisso battendo il portiere avversario con un preciso tiro di destro appena entrato in area. Il polacco ha segnato in 14 partite ufficiali consecutive con il Bayern, battendo il suo record personale: l'unico a fare in più partite di fila nel calcio professionistico tedesco è Gerd Müller (16 nel 1969/70). La terza marcatura per i bavaresi è del solito Thomas Muller, che si è fatto trovare pronto a centro area per un tocco comodo a porta vuota.

Il Borussia Dortmund ha cercato la via del gol in più di un'occasione ma a pesare sul risultato sono stati gli errori difensivi e un pizzico di freddezza in più nelle conclusioni a rete. Il BVB di Marco Rose ha provato a rientrare in partita grazie al super gol del capitano Marco Reus ma poco dopo è arrivato il tris del Bayern Monaco con l'ex Lewandowski. Dopo il pareggio in casa del Borussia Monchengladbach, i bavaresi portano a casa il primo trofeo stagionale.

Il tabellino di Borussia Dortmund-Bayern Monaco

RETI: 41′ e 74′ Lewandowski, 49′ Muller, 64′ Reus.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Passlack (84′ Wolf), Witsel, Akanji, Schulz; Bellingham (84′ Reinier), Dahoud; Moukoko (58′ Malen), Reyna (78′ Pasalic), Reus; Haaland. All. Rose

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic (87′ Sarr), Upamecano, Süle, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman (59′ Sané), Müller (73′ Musiala), Gnabry (73′ Tolisso); Lewandowski (88′ Choupo Moting). All. Nagelsmann