È morto Gerd Muller, leggendario attaccante del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Lutto per nel mondo del calcio: è morto all’età di 75 anni Gerd Muller, storico attaccante del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Lo storico centravanti della Germania, soprannominato “Bomber der Nation”, è considerato uno dei calciatori più forti della storia del calcio e da diversi anni stava lottando con l’Alzheimer.

A cura di Vito Lamorte

Lutto nel calcio mondiale. È morto Gerd Muller, storico attaccante del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Da sempre uno dei simboli del calcio teutonico ed europeo, il centravanti di Nördlingen è sempre stato considerato tra gli attaccanti i più forti di tutti i tempi e a dirlo sono i numeri: Gerhard detto Gerd segnò 730 reti in 788 incontri, con la più alta media realizzativa di sempre (0,93 reti a partita) e grazie alle sue marcature guidò la Germania Ovest a diventare campione d'Europa nel 1972 e campione del mondo nel 1974. Venne ribattezzato prima "Bomber der Nation" ("Il cannoniere nazionale") e poi "Kleines dickes Müller" ("Il piccolo grasso Müller"). Da diversi anni lottava con l’Alzheimer e in un'intervista di qualche mese fa la moglie disse: "Non mangia più. Dorme in attesa della fine". È scomparso all'età di 75 anni.

Dopo il suo esordio con il Nördlingen Gerd Müller ha indossato solo la casacca del Bayern Monaco e con i bavaresi i numeri sono spaventosi: migliore realizzatore di tutti i tempi (566 gol in 607 partite ufficiali) più 4 campionati tedeschi, 4 coppe nazionali, 1 Coppa delle Coppe, 3 Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Nel 1970 venne premiato con il Pallone d'Oro, che vinse davanti a Bobby Moore e Gigi Riva, e si aggiudicò anche due volte la Scarpa d'Oro (1970 e 1972). Con 365 reti è il miglior marcatore nella storia della Bundesliga.

Il comunicato del Bayern Monaco: "Oggi il mondo del Bayern è fermo. I campioni di Germania e tutti i suoi tifosi sono in lutto per la morte di Gerd Müller, scomparso domenica mattina all'età di 75 anni. Gerd Müller ha fatto la storia con i campioni tedeschi e la nazionale tedesca. Ha segnato 566 gol in 607 partite ufficiali per il FC Bayern e ha stabilito il record senza precedenti di 365 gol in Bundesliga, assicurandosi il titolo di capocannoniere per sette volte. Per la nazionale tedesca ha segnato 68 volte in 62 partite".