Il Barcellona è la squadra più spendacciona sul mercato negli ultimi 10 anni: Milan e Juve in Top 10 Diffuse le classifiche dei club nel mondo che hanno i saldi di mercato rispettivamente più positivi e più negativi per quanto riguarda il calciomercato negli ultimi 10 anni: il Barcellona è la società più spendacciona, mentre il Lille la più virtuosa. Milan e Juventus presenti nella Top 10 delle squadre con bilancio negativo, mentre tra le migliori troviamo Sassuolo e Atalanta.

A cura di Paolo Fiorenza

Coutinho e Dembélé sono stati i due acquisti più costosi del Barcellona nell'ultimo decennio

Il CIES – osservatorio sul calcio indipendente con sede in Svizzera – ha diffuso le classifiche dei club nel mondo che hanno i saldi di mercato rispettivamente più positivi e più negativi per quanto riguarda la compravendita di giocatori non appartenenti al settore giovanile ingaggiati e trasferiti tra il 2014 e il 2023. Le cifre – calcolate inclusi bonus, indipendentemente dall'effettivo ricevimento o pagamento dei medesimi, ed escluse le commissioni degli agenti – vanno dal saldo positivo di 386 milioni di euro del Lille, che dunque è la società calcistica più virtuosa dell'ultimo decennio grazie a cessioni come quelle di Osimhen, Pépé e Botman, al saldo negativo di 631 milioni del club più spendaccione, il Barcellona, che nel periodo considerato si è svenato per i vari Coutinho, Dembélé e Griezmann spendendo oltre 1,2 miliardi a fronte di un incasso di 613 milioni.

Alle spalle dei catalani, tra i club che non hanno badato a spese sul calciomercato nella decade, ci sono le big inglesi Chelsea (Jorginho, Pulisic, Rudiger i tre acquisti più costosi, -483 milioni) e Arsenal (Pépé, Aubameyang, Lacazette, -436), poi il PSG di proprietà degli emiri del Qatar (Neymar, Di Maria, Icardi, -410) e il Manchester United (Matic, Fred, Mata, -328). In sesta posizione tra le società spendaccione c'è la prima italiana, il Milan, con un saldo negativo di 298 milioni (625 spesi e 327 incassati), seguita da altre tre inglesi (Aston Villa, Everton e Liverpool). Al decimo posto c'è un'altra italiana, la Juventus (-219), mentre scorrendo la graduatoria si trovano poi l'Inter (15sima, -168) e la Roma (36sima, -75).

La Top 10 delle squadre più spendaccione sul mercato nell'ultimo decennio

Da notare la presenza di ben 11 club cinesi su 50, conseguenza della bolla di mercato poi esplosa, mentre l'Al Nassr che ha fatto la voce grossa nell'ultimo anno e mezzo, da Cristiano Ronaldo in poi, è 27simo (prima squadra araba) con un saldo di -101 milioni. Altra cosa meritevole di essere segnalata è che due squadre vincenti come Bayern Monaco e Manchester City – pur essendo presenti nella classifica delle squadre che hanno un saldo negativo – sono molto in basso, in parametri assolutamente accettabili viste le rose stellari che hanno allestito nell'ultimo decennio: il Bayern è 47simo (-61 milioni), il City 49simo (-59).

La Top 10 delle squadre più virtuose sul mercato nell'ultimo decennio

Passando all'altra classifica, quella delle società virtuose che hanno chiuso il calciomercato degli ultimi 10 anni in attivo, alle spalle del Lille (+386 milioni) c'è l'Ajax (de Jong, Antony, Lisandro Martinez le cessioni più remunerative, +317), poi il podio è completato dal Salisburgo (Naby Keita, Mwepu, Haaland, +233), davanti al Monaco (Tchouaméni, Lemar, Bernardo Silva, +218). Nella Top 10 dei club che hanno generato più profitti dallo scambio di giocatori nell'ultima decade figurano anche due squadre tedesche (Lipsia ed Eintracht Francoforte ) e due portoghesi (Benfica e Sporting), oltre a due italiane (Sassuolo e Atalanta, rispettivamente sesta e ottava con saldi positivi di 208 e 200 milioni). Da segnalare che tra le 50 squadre virtuose ci sono anche due inglesi, il Brentford (26simo) e il Brighton (29simo).