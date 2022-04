Il balletto della vergogna sugli spalti costa caro: tifoso arrestato in diretta durante il match Un tifoso del Boca Juniors si è reso protagonista di insulti razzisti nei confronti del pubblico di fede Corinthians. Una scena vergognosa che non è sfuggita alle autorità.

A cura di Marco Beltrami

La Copa Libertadores, ovvero la massima competizione calcistica sudamericana per squadre di club, è stata funestata da un brutto episodio. L'attesa sfida tra il Corinthians e il Boca Juniors è stata contraddistinta purtroppo da quanto accaduto sugli spalti. Ancora un caso di insulti razzisti, ancora gesti xenofobi, che hanno fatto passare in secondo piano anche quanto accaduto in campo, con i brasiliani che si sono imposti per 2-0, inguaiando ulteriormente la formazione argentina.

La doppietta di Maycon ha regalato al Corinthians il primo posto nel girone (6 lunghezze), lasciando sul fondo della classifica del girone E il Boca con 3 punti, gli stessi di Always Ready e Deportivo Cali che si affronteranno nel prossimo match. Lo spettacolo del calcio nel confronto sudamericano ha lasciato il posto all'indignazione per il comportamento dei sostenitori degli Xeneizes. A fine primo tempo infatti le telecamere hanno indugiato sul settore ospiti, dove erano presenti circa 2500 tifosi argentini che tra l'altro avevano giovato del fatto della decisione del club di casa di cedere una parte del Settore Sud dell'impianto.

Gli animi si sono riscaldati e purtroppo qualcuno ha perso la testa. Diversi tifosi si sono lasciati andare a gesti razzisti indirizzati al pubblico di casa. Un uomo in particolare è sembrato scatenato, e con un vero e proprio balletto, ha simulato le movenze di una scimmia, con tanto di mani a grattarsi la testa. La situazione non è passata inosservata, e subito sono intervenute le autorità locali, presenti allo stadio.

Il sostenitore immediatamente individuato, è stato raggiunto dai militari della Neo Química Arena ed è stato trasportato in tempi brevissimi nella più vicina stazione di Polizia, in manette. L'uomo arrestato ora rischia grosso: il reato di diffamazione razziale (articolo 140, comma 3, cp) per cui rischia seriamente di essere punito dalla giustizia brasiliana, potrebbe costargli da uno a tre anni di carcere, oltre ad una sanzione pecuniaria.

E il Boca? Per ora la società argentina non ha ancora annunciato provvedimenti, ma potrebbe seguire la scia dei connazionali del River Plate. Anche questa società ha dovuto fare i conti con un tifoso che ha lanciato una banana in campo, e ha deciso di sospenderlo per sei mesi costringendolo anche ad un corso di sensibilizzazione all'INADI. Il tutto è stato poi ufficializzato da un comunicato: "River Plate esprime il suo assoluto rifiuto dei gesti razzisti e xenofobi di un tifoso, e comunica che sta già attuando il corrispondente misure per individuare il colpevole e applicare le sanzioni appropriate”.