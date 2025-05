video suggerito

Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan: annuncio ufficiale e prima mossa dei rossoneri

A cura di Fabrizio Rinelli

La prima mossa del Milan in vista della prossima stagione è l'ingaggio di Igli Tare. L'ex uomo mercato della Lazio è diventato ufficialmente il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Questo riporterà Giorgio Furlani nel ruolo di Amministratore Delegato del Club. L'arrivo di Tare era quasi scontato dopo i rumors degli ultimi giorni. Dopo la carriera da calciatore tra Brescia, Bologna e Lazio, Tare si è affermato come dirigente di alto profilo, ricoprendo per oltre quindici anni il ruolo di Direttore Sportivo della Lazio contribuendo ai recenti successi dei biancocelesti.

Con il club di Lotito è riuscito a conquistare tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Grande entusiasmo da parte dello stesso Tare dopo l'annuncio: "Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico – si legge nella nota diramata dallo stesso Milan -. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa".

Le parole di Furlani dopo la nomina di Tare

Enorme soddisfazione per questa nomina anche da parte dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani: "Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera – spiega il dirigente del Diavolo che ora si affiderà a Tare per le strategie di mercato future del club -. La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti, unite a una solida conoscenza del calcio italiano e una visione internazionale, lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del Club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso".

A Tare ora il compito di ricostruire un gruppo che nell'ultima stagione è riuscito a conquistare una Supercoppa Italiana con Sergio Conceicaio ma che poi ha perso la Coppa Italia ma anche la possibilità di prendere parte alle coppe europee nella prossima stagione. I rossoneri di fatto giocheranno solo campionato e Coppa Italia nell'annata 2025/2026 e anche per questo Tare dovrà capire a chi affidare la panchina nel caso molto probabile di separazione dall'allenatore portoghese al momento ancora al timone della squadra rossonera.