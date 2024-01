Icardi all’Inter, cosa c’è dietro il rumors di mercato sul ritorno di Maurito: “Si dice questa cosa” Il ritorno di Icardi all’Inter è un grande classico del mercato da qualche sessione, ogni tanto torna di moda in maniera puntuale: cosa c’è dietro il rumors di una nuova versione nerazzurra di Maurito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Mauro Icardi di nuovo all’Inter. L'indiscrezione di mercato di cui si sta parlando di più nelle prime ore della sessione invernale del 2024. Dopo l’addio burrascoso e non senza polemiche di due anni fa, tutto sembrava chiuso e irreparabile ma il mercato riserva sempre sorprese.

Non c'è ancora nulla di concreto e di certo, ma questo è il rumors che circola nel capoluogo lombardo da qualche giorno e che ogni tanto torna di moda in maniera puntuale. Non ci sono mai state concrete possibilità in passato e anche al momento non ci sono delle basi solide ma a lanciare l’indiscrezione è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che durante la trasmissione ‘La Vita in Diretta’ ha commentato il successo di Wanda Nara al programma ‘Ballando con le Stelle' e ha affermato: “Vi do un piccolo scoop: a Milano si dice che Icardi potrebbe tornare a giocare nell’Inter”.

Il direttore di Novella 2000 ha tenuto a specificare di non avere conferme in merito ma ha aggiunto: “In ogni caso la loro prima casa è a Milano”.

Dopo queste parole molti tifosi interisti hanno provato a capirne di più e hanno iniziato a digitare ovunque per cercare qualche possibile indizio sulla questione. A tal proposito, poi, la famiglia Icardi-Nara non è mai parsimoniosa e per festeggiare il Capodanno l'attaccante argentino ha postato alcune foto in compagnia della moglie, Wanda Nara, e dei figli, scrivendo: "Famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024".

A cosa si riferiva esattamente con "nuove opportunità"? Tutti ci hanno visto un riferimento al possibile ritorno all'Inter ma non c'è nulla di concreto e reale finora. Solo ipotesi e supposizioni.

In questo momento Mauro Icardi sta giocando al Galatasaray e sta vivendo una seconda giovinezza: fa gol con frequenza ed è uno dei riferimenti della squadra di Okan Buruk. Dopo le difficoltà al PSG, il bomber argentino in questa stagione ha disputato 27 partite mettendo a segno 17 gol per un totale di 40 reti in 53 gare da quando si è trasferito in Turchia.

L'Inter in questo momento non è alla ricerca di un attaccante, almeno stando alle informazioni raccolte, e l'unico obiettivo sondato è Mehdi Taremi per giugno: l'unica opportunità per riaprire il mercato in attacco per i nerazzurri è la partenza di Alexis Sanchez verso l'Arabia Saudita, dalla quale sarebbero arrivati dei sondaggi molto concreti per il Nino Maravilla. Al momento il cileno non sembra interessato ma non è detto che le cose non possano cambiare: in quel caso si aprirebbero nuovi scenari e tutto potrebbe accadere.