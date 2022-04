Icardi al capolinea col PSG: è titolare dopo 3 mesi ma non riesce nemmeno a scendere in campo Mauro Icardi vive un incubo sportivo: Pochettino gli dà fiducia e lo schiera titolare dopo 3 mesi nel match decisivo per il titolo ma lui è costretto a rinunciare alla partita. Un forfait che ha fatto molto rumore e alimentato le perplessità sul calciatore.

Mauro Icardi, che sfortuna. Si fa male nel riscaldamento e perde l’opportunità di giocare finalmente titolare dopo 3 mesi.

La sorte non poteva essere più cinica e beffarda nei confronti di Mauro Icardi. S'è divertita a fargli un brutto scherzo proprio quando, dopo quasi 3 mesi senza mai vedere il campo se attraverso la prospettiva della panchina, stava assaporando la possibilità di scendere in campo tra i titolari. Nella sfida contro l'Angers, decisiva per la conquista del titolo in Ligue 1 del Paris Saint-Germain, doveva essere (finalmente) uno dei protagonisti.

Pochettino aveva puntato su di lui, gli aveva dato fiducia come non accadeva da un po'. Lo osservava mentre svolgeva i consueti esercizi nell'immediata vigilia dell'incontro e a un certo punto ha fatto una smorfia di disappunto. Ha capito che l'ex Inter gli avrebbe dato buca e, quasi quasi, ha rimpianto di aver pensato a lui.

L'ultima gara da titolare risaliva al 23 gennaio contro il Reims, per trovare addirittura l'ultima rete segnata bisogna andare ancora un po' indietro e risalire fino al 22 dicembre (in occasione del successo contro il Lorient). Dieci match dietro le quinte (in tre dei quali non è nemmeno subentrato), trascorsi nei panni del rincalzo di lusso (ha uno stipendio netto di 10 milioni), ad attendere un cenno dell'allenatore, a scaldarsi per andare sul rettangolo verde quando c'è da perdere un po' di tempo o far riposare qualche compagno. Addirittura contro il Marsiglia gli era stato concesso un minuto umiliante.

Icardi non è riuscito a scendere in campo contro l’Angers, s’è fatto male durante il riscaldamento.

Cosa è successo a Maurito? Le immagini, il tam tam (tanto ironico quanto ‘cattivo') della Rete, il primo riscontro medico hanno alzato il velo sulle condizioni del sudamericano. Messi e Neymar indisponibili, per l'argentino ex Inter sembrava la volta buona. Invece no, s'è fatto male nel riscaldamento e ha dovuto alzare bandiera bianca in anticipo.

Un infortunio muscolare lo ha costretto ad abbandonare il campo, a uscire a capo chino, mormorando qualcosa, imprecando dentro di sé contro la sfortuna e un'annata logorante sia sotto il profilo personale (per la crisi coniugale con Wanda Nara e il chiacchiericcio sul presunto flirt con Eugenia la China Suarez) sia sportivo, per essere scivolato progressivamente dietro le quinte fino a essere considerato un orpello costoso e di cui liberarsi appena possibile. Il suo nome figura nella lista dei giocatori che il Paris Saint-Germain ha compilato per alleggerire rosa e bilancio, tagliare quei rami secchi per nulla utili alla causa. Stagione finita, in tutti i sensi. Non c'è più tempo, nemmeno in calendario. E l'anno prossimo nemmeno sa dove giocherà.