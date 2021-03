Zlatan Ibrahimovic sta battendo record su record quest'anno ma, come ha ripetuto lui stesso, quelli sull'età non gli piacciono. Con il suo gol ieri a Firenze è arrivato a quota 15 in campionato ed è il primo giocatore del Milan a riuscirci nelle sue prime 15 gare in una singola stagione di Serie A nell'era dei tre punti. Il primato apparteneva a Andriy Shevchenko, che si era fermato a 14 reti nella stagione 2003/2004, ma lo svedese ha cannibalizzato anche questo record e ora punta a migliorarlo ancora. Sempre ieri al Franchi il numero 11 rossonero, con la rete che ha aperto i giochi contro la Fiorentina è diventato il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 gol in un singolo campionato di Serie A a a 39 anni e 169 giorni. A riportare questi dati è Opta.

A Zlatan non sembrano importare tutti questi numeri, lui vuole scendere in campo e buttarla dentro: è ciò che ha sempre fatto e vuole continuare a farlo senza troppi fronzoli. Ibrahimovic aveva portato il Milan in vantaggio dopo pochi minuti dal fischio d'inizio con un gol che ha creato tante discussioni nelle scorse ore ma poi la Fiorentina era riuscita a ribaltare il match a cavallo dell'intervallo. Diaz e Calhanoglu hanno cambiato le sorti del match e hanno consegnato 3 punti fondamentali ai rossoneri nella corsa verso lo Scudetto e la Champions League.

È lui il vero leader del Diavolo, in campo e fuori, e Zlatan ci mette la faccia sia nella cattiva che nella buona sorte. Anche ieri Ibrahimovic ha dimostrato la sua importanza sia dal punto di vista tecnico che caratteriale per il Milan: lo svedese è un vero e proprio riferimento per la banda di Stefano Pioli e con lui i rossoneri sembrano sempre avere delle cartucce da sparare in fase offensiva. Il suo futuro ancora non è certo ma al suo secondo passaggio al Milan sta battendo record su record e non sembra avere intenzione di fermarsi.