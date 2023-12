Ibrahimovic replica il gol in rovesciata all’Inghilterra: l’acrobazia in spiaggia undici anni dopo Nel 2012 Ibrahimovic incantava tutti con il gol in rovesciata all’Inghilterra. Undici anni dopo lo svedese si è divertito a replicare la stessa rete in spiaggia lasciando tutti a bocca aperta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Zlatan Ibrahimovic ha cominciato da poco la sua nuova vita nel mondo del calcio: dopo il ritiro avvenuto alla fine della scorsa stagione l'ex attaccante svedese ha accettato il nuovo ruolo nella dirigenza del Milan e toccherà anche a lui risollevare il destino dei rossoneri.

Ma a Natale c'è del meritato riposo anche per lui. Ibrahimovic ha deciso di trascorrere questi giorni di vacanza al mare prima di tuffarsi di nuovo nel lavoro inedito che lo aspetta, ma nel frattempo si mantiene ancora in allenamento facendo numeri straordinari. Lo svedese ha barattato il campo in erba con la spiaggia, ma il risultato è sempre lo stesso.

In un video diffuso su Instagram l'ex calciatore ha dimostrato ancora di avere grandi doti anche ad alcuni mesi di distanza dal ritiro. Nei pochi secondi del filmato si è divertito a replicare un gol visto diverse volte, ma diventato iconico quando indossava la maglia della Svezia: sulla spiaggia Ibra ha segnato il più classico dei gol in rovesciata, una prodezza che in pochissimi minuti gli ha permesso di fare migliaia di visualizzazioni.

È la stessa rete segnata contro l'Inghilterra il 14 novembre 2012, ormai 11 anni fa, ma rimasta impressa nella mente di tutti gli appassionati di calcio. Nonostante il tempo trascorso le movenze sono perfette e i 42 anni scompaiono davanti a un gol del genere: nella sua lunghissima carriera Ibrahimovic ci ha abituati ad acrobazie incredibili, tra rovesciate, colpi dello scorpione, tacchi e colpi di taekwondo.

Nei commenti tanti suoi tifosi hanno apprezzato il siparietto sulla spiaggia e qualcuno gli ha anche chiesto di tornare in campo per aiutare il Milan. Non sarebbe un'impresa impossibile per lo svedese che, con l'orgoglio che lo ha sempre contraddistinto, ha sottolineato con un solo commento ciò che è capace di fare. "Ancora", nonostante la carta d'identità, gli infortuni e una carriera che gli pesa sulle spalle.