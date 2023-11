Il ritorno di Ibrahimovic al Milan con un nuovo ruolo: pronto ad accettare ma a precise condizioni Zlatan Ibrahimovic al Milan ma con una posizione societaria tutta nuova. Il club rossonero è a caccia di una figura di spicco ma lo svedese non vuole un ruolo solo di facciata.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il pareggio tra Napoli e Milan nell'ultimo turno di campionato ha frenato ancora la corsa di azzurri e rossoneri verso la vetta della classifica occupata attualmente dall'Inter tallonata però dalla Juventus. Un risultato che lascia aperti diversi scenari futuri per entrambi i club. Da un lato i campioni d'Italia in carica che potrebbero presto pensare a un cambio in panchina, dall'altro invece sembra esserci la volontà da parte del club di trovare una figura di supporto a Stefano Pioli chiamato a rilanciare il suo Milan ma con una rosa quasi del tutto rivoluzionato dal mercato.

La risposta a tutti i problemi potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic. Il suo nome da tempo ruota attorno all'ambiente rossonero tant'è che a Milanello la presenza dell'ex attaccante svedese non è passata inosservata circa un mesetto fa. Ibrahimovic sarebbe pronto a tornare ma vorrebbe poter stare a contatto con Pioli e con lo spogliatoio, non avere solo un ruolo di facciata e poter proseguire le sue attività commerciali. Secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe essere questo il nuovo scenario futuro del Milan a caccia di una figura di spessore.

Ibrahimovic a San Siro nel girono del suo addio al calcio.

Ibrahimovic avrebbe dunque messo in chiaro le sue condizioni. Il Milan non deve essere un impegno totalizzante perché lo svedese intende portare avanti gli affari avviati nell'ultima parte della sua carriera. Lo svedese oggi è una sorta di businessman che diversifica gli investimenti, dal padel all’immobiliare, dalla moda alle app. Un nuovo corso della sua nuova vita lontano dal calcio che dunque vorrebbe preservare. Ed è proprio su questo che ruota tutta la questione. L'offerta di Cardinale è sul piatto ma per Ibra non è né una questione di ruolo e né di stipendio.

Sarà una scelta di vita che inevitabilmente lo svedese dovrà prendere. Insomma, deve valerne la pena, e sicuramente Ibra non accetterebbe un ruolo istituzionale per intenderci, ma di campo. Vuole vivere lo spogliatoio, ritrovare le sensazioni delle vigilie importanti pur non giocando più calcio. Attraverso il dialogo e la carica da dare, soprattutto ai giocatori più giovani, vorrebbe aiutare il Milan a superare questo momento negativo e di grande cambiamento societario e di squadra. Il Milan vuole Ibra, lo svedese ci riflette e Pioli è pronto ad attenderlo al suo fianco.