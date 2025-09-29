Ibrahimovic pubblica una vecchia chat privata con Camarda: è un messaggio di 6 anni fa

Zlatan Ibrahimovic ha condiviso su Instagram una chat privata con Francesco Camarda. È un messaggio che l'attaccante de Milan, oggi in prestito al Lecce, gli ha scritto 6 anni fa quando aveva appena 11 anni ed era un ragazzino che nemmeno immaginava quanto sarebbe diventato importante il calcio nella sua vita. Gli fece la richiesta più semplice e genuina per un adolescente: conoscere il "suo eroe". Sognava di sfondare, magari ci riuscirà. Sognava un gol in Serie A, lo ha fatto (pesantissimo) domenica regalando ai salentini un pareggio insperato col Bologna, suggellando quella rete con una dedica speciale. Sognava che un campione come lo svedese si accorgesse di lui, in un modo o nell'altro. E adesso l'ex calciatore rivendica la fiducia che ha sempre avuto nei suoi confronti, quando nessuno lo conosceva.

La chat privata tra Ibrahimovic e Camarda, cosa c'è scritto

Il tentativo di conversazione risale a dicembre 2019, poche settimane dopo Ibrahimovic avrebbe lasciato i Los Angeles Galaxy e fatto ritorno al Milan. La maglia rossonera sarebbe stata l'ultima indossata in carriera, fino a diventare uno dei più stretti collaboratori della nuova proprietà americana. Camarda cercò un approccio scrivendogli un messaggio su Instagram: "Sono italiano e un grande tifoso del Milan. Tu sei un grande campione. Ti ringrazio per il tuo arrivo al Milan. Vorrei conoscerti, sei il mio eroe".

Zlatan e la fiducia nel giovane attaccante: cita due date

A corredo dello screenshot della chat privata Ibrahimovic allega anche un messaggio personale nel quale cita due date che, nella sua interpretazione del momento che sta vivendo Camarda, rappresentano una sorta di ritorno al futuro. Sei anni fa (31 dicembre 2019) riceveva una richiesta di contatto da parte di un giocatore ancora sconosciuto ("il mio nome è Francesco Camarda"), oggi lo ripaga con una frase che riempie d'orgoglio la punta del Lecce (28 settembre 2025, "now everybody knows your name, not only me"): Ora tutti conoscono il tuo nome, non solo io.