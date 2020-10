Il Coronavirus è solo un brutto ricordo per Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver ufficializzato la sua completa guarigione dal Covid, il centravanti svedese è tornato in campo con il Milan in quel di Milanello. Ibra è stato l'osservato speciale dell'amichevole andata in scena oggi, tra la squadra di Stefano Pioli e la Primavera. Ibrahimovic ha dimostrato di non aver perso il suo smalto, trovando anche la via del gol. La sua presenza nel derby contro l'Inter in programma sabato è assicurata.

Come sta Zlatan Ibrahimovic, gol e assist nell'amichevole del Milan contro la Primavera

Come sta Zlatan Ibrahimovic? Lo svedese che nella giornata di venerdì ha confermato l'esito negativo dell'ultimo doppio tampone, è in gran forma. Nonostante il Covid, il centravanti si è allenato a livello individuale, facendosi dunque trovare subito pronto nel tanto atteso momento del ritorno in campo. Il tutto si è concretizzato oggi, con il Milan che ha approfittato del campionato fermo per gli impegni delle Nazionali per disputare un'amichevole in famiglia a Milanello contro la formazione Primavera. Occhi puntati ovviamente su Ibrahimovic al ritorno in campo dopo poco più di due settimane di isolamento e 4 partite saltate.

Nel test contro l'Under 19, Ibrahimovic si è mostrato in gran forma. Gol, assist e solito atteggiamento da leader, per un calciatore che anche in questo periodo d'assenza ha trovato il modo di far sentire la sua vicinanza alla squadra di Pioli. Alla fine la partitella che ha visto protagonisti anche Daniel Maldini con una doppietta, si è chiusa con il risultato di 3-1 (di Roback la rete della Primavera). In campo anche Antonio Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández e Castillejo.

Ibrahimovic giocherà il derby tra Milan e Inter

Zlatan Ibrahimovic dunque ha dimostrato di essere già in condizione. Domani giorno di riposo, con la ripresa degli allenamenti a Milanello in programma martedì pomeriggio. Al momento non sembrano esserci dubbi sulla presenza dello svedese in campo nel delicato derby contro l'Inter, in programma sabato sera (a meno di ulteriori casi di contagi tra le fila dei nerazzurri). Una sfida dal sapore speciale per l'esperto svedese, grande ex, che mette in palio punti preziosi per l'alta classifica. E Pioli che finora ha dovuto fare a meno del suo giocatore più rappresentativo, può sorridere.