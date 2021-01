Il Giudice Sportivo ha emesso la propria decisione relativa alla maxi rissa di Coppa Italia tra Lukaku e Ibrahimovic: un turno di squalifica per entrambi e, dunque, nessuna ‘stangata' come sembrava potesse accadere. Lo svedese fermo un turno per l'espulsione (doppio giallo), il belga perché, già diffidato, era stato ammonito. Dunque, scelta morbida su quanto accaduto in campo e verso l'entrata negli spogliatoi tra primo e secondo tempo con Inter e Milan che non avranno i loro uomini per una sola giornata.

Per quanto riguarda l'Inter, la sfida di semifinale contro la Juventus a San Siro in programma il prossimo 2 febbraio non vedrà protagonista Romelu Lukaku che, però, potrà rientrare regolarmente per il ritorno il 9 febbraio all'Allian Stadium di Torino. Per Ibrahimovic, la sanzione scatterà al prossimo match di Coppa Italia. Adesso, l'unica possibilità che possa esserci una rivisitazione della squalifica è che si proceda con l'apertura di un'indagine da parte della Procura Federale, ipotesi remota.

All'interno delle spiegazioni del Giudice Sportivo sulla scelta disciplinare non c'è traccia dell'accaduto, delle frasi che i due si sono rivolti nel silenzio assordante di San Siro e ricostruite con dovizia di particolare attraverso le voci percepite chiaramente dai microfoni di bordocampo. Dunque, Valeri non ha riportato a referto alcunchè se non le decisioni relative ai cartellini mostrati ai giocatori che sono stati squalificati con il minimo stop come da regolamento.

Potrebbe esserci uno strascico se si decidesse di prendere atto delle immagini televisive come prova di quanto accaduto e, così, aumentare eventuali sanzioni che porterebbero ad un inasprimento dei turni di sospensione. Tra i vari giocatori sanzionati . e fermati – c'è anche Hakimi che, al pari di Lukaku, era già in diffidsa e salterà anche lui la partita d'andata di semifinale di Coppa Italia contro la Juventus

