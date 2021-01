Non si smette di parlare della lite tra Ibrahimovic e Lukaku. I due bomber di Milan e Inter hanno dato vita a una rissa negli ultimi minuti del primo tempo del derby di Coppa Italia. L'Inter è riuscita a vincere la partita, grazie pure a un rigore di Lukaku, mentre lo svedese è stato espulso. Ma adesso cosa succede ai due giocatori? Intanto entrambi avranno un turno di squalifica in Coppa Italia, sarà così perché tutti e due erano diffidati e dopo il giallo preso assieme in automatico sarebbero stati sanzionati in questo modo. Ma non è da escludersi una sanzione maggiore per entrambi i calciatori che in linea teorica rischiano di saltare anche delle partite di campionato.

Il referto di Valeri di Inter-Milan

Il direttore di gara, che ha dovuto lasciare il campo per un infortunio nel corso del secondo tempo, nel suo referto non avrebbe riportato le parole durissime che si sono detti faccia a faccia i due bomber. L'arbitro avrà con ogni probabilità scritto che i due calciatori sono stati ammoniti per le cosiddette reciproche scorrettezze.

Il ruolo degli ispettori federali nella rissa tra Ibrahimovic e Lukaku

Determinanti saranno gli ispettori federali che tra le loro mansioni hanno quella di segnalare soltanto ciò che avviene fuori dal campo. Quindi nei prossimi giorni Ibrahimovic e Lukaku riceveranno entrambi un turno di squalifica, che Ibra sconterà nella prossima stagione e che invece costerà al belga la semifinale d'andata con la Juventus. E la procura federale potrebbe aprire un'indagine dopo il rapporto degli ispettori federali. Ma il Giudice Sportivo può anche acquisire d'ufficio delle riprese televisive se ritenute necessarie ai fini della decisione.

Cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva

La procura federale tra le opzioni che ha a propria disposizione ha pure la squalifica a tempo determinato in ambito FIGC. Questo perché Coppa Italia e campionato sono due manifestazioni distinte. Ma per fatti di enorme gravità si può in teoria sanzionare in modo pesante un calciatore o meglio un tesserato a 360 gradi. L'articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva infatti prevede che:

1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi.

Questa norma riguarda le sanzioni e cioè ammonizioni e squalifiche e al punto ‘F' dell'articolo 9 è scritto che può essere prevista:

La squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.

Dunque i due bomber rischiano una squalifica superiore a quella di una giornata (che riceveranno sicuramente venerdì). E questa ulteriore sanzione potrebbe essere allargata al campionato. Ma questo tipo di sanzione viene applicata solo in casi molto particolari e qualora non ci fossero delle clamorose sorprese non si dovrebbe arrivare a una squalifica ulteriore per Lukaku e Ibrahimovic.