Ibrahimovic e la disciplina data ai figli quasi ventenni: “Niente Instagram, il telefono a 13 anni”

Zlatan Ibrahimovic non ha mai fatto mistero della durissima disciplina ricevuta da ragazzo, sia dal padre che dalla madre, quando ancora doveva affermarsi nell'Ajax ed era un giovane in cerca della sua via. Così come ha già raccontato che quella stessa disciplina, non da ‘figli di papà', ha imposto – di concerto con la compagna Helena Seger – ai suoi due figli maschi, Maximilian e Vincent. L'ex attaccante svedese, attuale dirigente del Milan, è tornato sull'argomento durante il podcast ‘(Ne)uspjeh prvaka', in cui ha dialogato in croato con l'ex calciatore Slaven Bilic.

"Io vivevo a casa di mio padre (i genitori hanno divorziato quando aveva solo 2 anni, ndr) – ha raccontato Ibrahimovic – Dentro il frigorifero c'erano latte, pane e bolognese: il ragù era da riscaldare per tutta la settimana. Tre cose. Solo tre cose. E io dico a me stesso e lo dico ai miei figli: ‘Se io sono riuscito ad avere successo con queste tre cose, allora anche voi potete riuscirci'. E loro lo accettano. Così come i miei genitori hanno cresciuto me, io ho trasmesso lo stesso ai miei figli. Ovviamente noi abbiamo più alternative. Ho più soldi di quelli che avevano i miei genitori".

"Secondo me i soldi possono rendere la vita più facile, ma non ti portano la felicità. Semplicemente rendono le cose più semplici – ha continuato Ibra – È lo stesso per loro. Io insegno loro disciplina, rispetto e indipendenza".

Zlatan Ibrahimovic con la compagna Helena e i due figli piccoli al Roland Garros nel 2013

Maximilian e Vincent Ibrahimovic senza telefonino fino ai 13 anni: "E fino a oggi non hanno Instagram"

Zlatan ha spiegato come abbia proibito ai figli di avere lo smartphone fino a una certa età e abbia fatto lo stesso per Instagram: "I miei figli fino ai 13 anni non avevano il telefono. Fino a oggi non hanno Instagram. Mio figlio più grande (Maximilian, 19 anni, appena passato dal Milan all'Ajax, ndr) l'ha avuto da poco, ma solo per il calcio (infatti i primi post partono dal 2024 e sono solo poche immagini della sua carriera di calciatore, niente di privato, ndr). Il più piccolo ancora no (è il secondogenito Vincent, 17 anni, ndr). Arriverà anche il suo momento, quando inizierà a giocare seriamente".

Maximilian Ibrahimovic è il maggiore dei due figli di Zlatan: si è appena trasferito all’Ajax

Per far ulteriormente capire il livello di disciplina impartita, Ibrahimovic ha poi raccontato un aneddoto relativo al periodo della sua vita americano (ha giocato nella Major League Soccer coi Los Angeles Galaxy nella stagione 2018/19): "Abbiamo vissuto a Beverly Hills. Non lo dico per vantarmi, ma è così. Vivevamo a Beverly Hills quando giocavo a Los Angeles. Andavano a scuola: tutti avevano l'autista. Ho visto solo due biciclette a scuola: una di Vincent e una di Maxi. Ho comprato due biciclette e ho detto: ‘Prendetele e andate da soli'. Gli ho mostrato come si fa e da quel giorno sono andati sempre in bicicletta. Un giorno è stato divertente. Pioveva. E loro hanno chiesto: ‘E adesso che facciamo?', ‘Prendi la bicicletta e vai'. E sono andati. Pensavano che con la pioggia non avrebbero preso la bicicletta. Sono stato duro, rigido, forte. Ma per il loro bene…".