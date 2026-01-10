Maximilian Ibrahimovic sulle orme di suo padre Zlatan: è a un passo dal trasferimento all’Ajax

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

L’Ajax ha scelto di puntare su Maximilian Ibrahimovic, figlio maggiore di Zlatan: vestirà la stessa maglia del padre, anche se comincerà dalla squadra giovanile.

Un altro Ibrahimovic può vestire la maglia dell'Ajax: la squadra olandese mette nel mirino Maximilian, figlio maggiore dell'ex attaccante svedese che proprio con quella maglia ha fatto l'ingresso nel grande calcio europeo. La nuova gestione targata Jordi Cruijff, nominato direttore tecnico del club, vuole dare una svolta ai Lancieri con innesti di qualità e giovani da crescere in casa.

Secondo quanto riportato dal Telegraaf il calciatore sarebbe a un passo dal trasferimento in Olanda e gradirebbe molto la destinazione: si parla di un prestito con diritto di riscatto, per poi pensare all'acquisto definitivo dal Milan Futuro alla fine di questo campionato e del periodo di prova nel nuovo campionato.

Il figlio di Zlatan Ibrahimovic è stato convocato dal Milan per la Supercoppa Italiana a Riad

L'Ajax punta Maximilian Ibrahimovic

L'affare ha subito una grande accelerata dopo la risposta preferita del giocatore che coglierà al volo la grande occasione che gli si è posta davanti. Proprio come accaduto al padre Zlatan, anche la carriera di Maximilian Ibrahimovic potrebbe avere una svolta in Olanda, con la maglia dell'Ajax: gli olandesi vogliono investire sul suo talento prima che venga aggregato alla prima squadra del Milan, con la quale si allena tre volte alla settimana.

Passerà in Eredivisie nella sessione invernale di calciomercato con un prestito con diritto di riscatto, sul quale si ragionerà con calma in estate. Fin qui il figlio maggiore di Ibra ha giocato 18 partite con il Milan Futuro, segnando 5 gol e 5 assist. L'Ajax non lo aggregherebbe subito alla prima squadra: Maximilian si allenerà con i più grandi ma muoverà i primi passi nella squadra giovanile per ambientarsi nella nuova realtà e continuare il suo percorso di crescita senza troppe pressioni, soprattutto per l'eredità del suo cognome.