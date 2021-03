Zlatan Ibrahimovic questa sera non sarà presente a Sanremo nelle vesti di ospite. Il centravanti svedese, nonostante l'infortunio rimediato contro la Roma, ha deciso di restare al seguito del Milan in occasione del confronto contro l'Udinese. Una presenza importante per cercare di incoraggiare la squadra che ha l'occasione di avvicinarsi ulteriormente alla capolista Inter. E non è mancato anche un siparietto simpatico con un componente dello staff rossonero.

Dal palco dell'Ariston alla tribuna di San Siro. Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano lasciando momentaneamente la Liguria, dove farà ritorno domani. Lo svedese ospite fisso della kermesse canora, come da accordi si è riunito al gruppo rossonero. Non potendo scendere in campo alla luce dell'infortunio di natura muscolare all'adduttore, Ibra si è accomodato in tribuna per far sentire comunque la sua presenza ai compagni. Questi ultimi non possono fallire nel match contro l'Udinese, fondamentale per ridurre momentaneamente le distanze dalla capolista Inter che sarà impegnata domani a Parma.

(in aggiornamento)