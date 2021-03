Perché Zlatan Ibrahimovic stasera non è presente fisicamente al Festival di Sanremo? L'attaccante del Milan, quest'anno ospite fisso al fianco di Amadeus e Fiorello, non è sul palco del Teatro Ariston nella serata di mercoledì, la seconda della kermesse musicale, in concomitanza con il turno infrasettimanale di Serie A che vede protagonista anche il suo Milan, in campo alle 20:45 contro l'Udinese allo stadio San Siro.

Ibrahimovic non sarà della partita in seguito all'infortunio patito durante Roma-Milan, che lo terrà lontano dal campo per diverse gare. Nonostante la sua indisponibilità, però, il calciatore svedese sarà a Milano al fianco della squadra in un momento delicato della stagione. I rossoneri, secondi in classifica a quattro punti dall'Inter capolista, hanno la possibilità di accorciare momentaneamente il distacco e mettere pressione ai rivali nerazzurri, impegnati nel posticipo di giovedì in casa del Parma. Ibra, leader tecnico e carismatico del Milan, vuol far sentire ai compagni il proprio supporto in occasione di una sfida da non fallire.

Il calendario della settimana di Ibrahimovic a Sanremo

Il programma della settimana di Ibrahimovic a Sanremo è stato leggermente modificato in seguito al problema fisico accusato all'Olimpico durante Roma-Milan. Gli allenamenti in solitaria già pianificati in previsione del suo soggiorno in Riviera sono diventati sedute di terapia e recupero per favorire la completa guarigione dalla lesione all'adduttore. Ibrahimovic farà rientro a Milano nella serata di oggi, mercoledì 3 marzo, per assistere a Milan-Udinese, poi tornerà a Sanremo nella mattinata di giovedì, per restarvi fino alla serata conclusiva del Festival in programma sabato. Domenica, giorno di Verona-Milan, Ibra dovrebbe fare rientro a Milano anziché seguire la squadra nella trasferta veneta.