La fasciatura vistosa e la borsa di ghiaccio applicata sulla gamba sinistra è l'ultima immagine di Zlatan Ibrahimovic, uscito dal campo dopo dieci minuti della ripresa per un risentimento muscolare. Qualcosa di molto simile a quanto accadde a Napoli quando, dopo aver realizzato una doppietta, fu costretto ad abbandonare il campo. Anche allora restò seduto in panchina con l'impacco sull'articolazione.

L'infortunio dello svedese capitan nella settimana di Sanremo. L'attaccante del Milan, che nel primo tempo aveva fatto preoccupare tecnico e tifosi per un dolore muscolare, ha tenuto duro ma è stato costretto ad abbandonare il match dopo dieci minuti della ripresa, con il risultato fermo sul pareggio (1-1). Lo stesso Pioli, accortosi delle condizioni dello svedese, a scopo precauzionale, aveva chiesto a Leao di effettuare subito il riscaldamento per tenersi pronto in caso di cambio forzato. Poco dopo sarà Rebic a siglare il raddoppio: sfortunato il croato che sarà lui stesso costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio (problema alla coscia destra).

Quanto alla partecipazione di Ibra a Sanremo, è stato Paolo Maldini a chiarire ancora una volta perché il Milan ha permesso al calciatore di partecipare al Festival come ospite. Nessun favoritismo nei suoi confronti, ecco qual è stata la spiegazione dell'ex calciatore e oggi dirigente dei rossoneri. "L’anno scorso abbiamo tardato a rinnovarlo, c’era una situazione all’interno del club un po’ particolare. Lui ci ha detto che aveva già preso un impegno, senza spiegarci quale. Poi si è scoperto che era il Festival di Sanremo. Siamo assolutamente in grado di gestire una situazione del genere: ci sono un club serio e un professionista serio". Lo svedese sarà nella Città dei Fiori dalla giornata du lunedì e avrà una tabella personalizzata. Unica serata che salterà fisicamente sarà quella del turno infrasettimanale con l'Udinese.