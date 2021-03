Zlatan Ibrahimovic è uno dei grandi ospiti dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo. L'attaccante svedese del Milan al momento della sua comparsa sul palco ha catturato l'attenzione per un dettaglio: non zoppicava. I tifosi infatti erano curiosi di vedere il bomber rossonero a distanza di due giorni dall'infortunio che l'ha costretto ad uscire domenica sera dal terreno di gioco dell'Olimpico nel mach vinto dalla squadra di Pioli contro la Roma.

Tutto confermato dalle immagini, quindi: già in conferenza stampa Ibrahimovic aveva sottolineato che l'infortunio fosse semplicemente una seccatura cui non dare troppa retta e non in grado di cambiare i suoi programmi. E così, sul palco di Sanremo si è presentato senza problemi e traccia di dolore.

Ibrahimovic ha rimediato una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro che non gli permetterà di scendere in campo mercoledì contro l'Udinese, ma anche domenica a Verona e contro il Napoli in campionato senza dimenticare che salterà anche l'andata degli ottavi di finale contro il Manchester United. Un sospiro di sollievo in vista dei prossimi impegni stagionali della squadra rossonera in lotta per la conquista dello Scudetto ma anche per un buon piazzamento in Europa League. In questo senso, la presenza di Ibrahimovic, uomo simbolo di questo Milan versione 2020-2021, è di fondamentale importanza.

Il giocatore si sottoporrà in questi giorni, in una settimana di spostamenti tra Sanremo e Milano, alla prima fase di sedute di recupero dall'infortunio e di terapie prima di sottoporsi a nuovi esami strumentali previste tra circa dieci giorni. L'immagine di Ibrahimovic senza nessun problema di movimento sul palco dell'Ariston ha dunque catturato l'attenzione del popolo rossonero e in generale degli appassionati di calcio che già pensavano che il giocatore, visto l'infortunio, potesse addirittura saltare del tutto l'impegno per il Festival di Sanremo. Lo svedese nel frattempo, nel periodo in cui sarà ospite alla rassegna musicale, starà comunque vicino alla squadra per supportarla in questa fase delicata della sua stagione.