I tifosi in gabbia, la tribuna nello stadio del Rijeka per il settore ospiti sembra una prigione

In occasione dell’andata degli ottavi di finale di Conference League tra Rijeka e Strasburgo è tornato a far parlare di sé il “Sektor J”, il settore ospiti dello stadio croato che presenta una struttura più che particolare: una gabbia in ferro e plexiglass dove vengono “rinchiusi” i tifosi avversari. Soluzione resa necessaria per difendersi da squalifiche e sanzioni.

Questa sera in Conference League per la trasferta sul campo dell'HNK Reijka i tifosi dello Strasburgo saranno chiusi letteralmente in una gabbia: il settore ospiti dello Stadion Rujevica di Fiume che può ospitare fino a 8.200 spettatori, infatti si presenta come una vera e propria prigione, che l'UEFA ha omologato dopo le richieste della squadra di casa, costretta a dover fare di necessità virtù di fronte alle costanti intemperanze in campionato da parte degli ultrà avversari, soprattutto nelle accesissime sfide contro l'Hajduk Spalato e la Dinamo Zagabria.

Per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, i circa 400 tifosi dello Strasburgo che hanno deciso di affrontare la trasferta in terra croata, a Fiume dove si gioca la sfida tra i padroni di casa dell'HNK Reijka e il club francese che dall'urna di Montecarlo ha evitato la Fiorentina, trovandosi i croati sulla strada verso i quarti. Un match in cui i transalpini sono favoriti e non dovrebbero avere difficoltà nel superare il turno. Ma vivranno i primi 90 minuti della doppia sfida in un ambiente decisamente particolare, caldissimo per il clima che ci sarà dentro lo stadio grazie al tifo di casa ma anche sul fronte logistico che obbligherà i sostenitori dello Strasburgo a seguire il match da dietro le sbarre.

La particolare struttura dello Stadion Rujevica: una polemica infinita

Non una novità, perché le barriere architettoniche dello Stadion Rujevica, "casa" del Reijka sono state erette da anni, dal lontano 2015, quando venne ristrutturato l'impianto e comparì una vera e propria gabbia in tribuna, composta da sbarre di ferro e plexiglass. Un settore completamente isolato dal resto dello stadio, con presenti anche i servizi igienici al proprio interno per evitare che chi vi entri debba poter uscire durante il match. Il "Sector J" è stato omologato dall'UEFA malgrado la sua conformazione del tutto straordinaria e unica, corrispondendo alle normative sulla sicurezza e alla prevenzione di incidenti. Ma non è stato privo di polemiche e critiche, soprattutto da parte delle tifoserie avversarie che ne hanno denunciato nel corso degli anni la struttura "inumana" e "degradante".

Perché lo Stadion del Rujeka ha il settore ospiti con le gabbie

Tuttavia, la gabbia, o lo "zoo umano", come venne definito dai tifosi dell'Olimpija Lubiana, è stato reso necessario proprio per il clima eccessivamente acceso durante gli incontri del campionato croato. Troppo spesso dal settore ospiti, in un impianto così ridotto come lo Stadion Rujevica piovevano in campo oggetti di ogni genere, compresi razzi e fumogeni. Soprattutto nelle sfide contro il Lubiana, l'Hajduk Spalato o la Dinamo Zagabria: così per limitare interruzioni delle partite ed evitare squalifiche e sanzioni, l'HNK Reijka è corso ai ripari, innalzando una vera e propria "prigione": con tutti i comfort per gli ospiti, ma pur sempre uno dei settori più "estremi" all'interno di uno stadio di calcio.