I tifosi dell’Algeria puliscono lo stadio in Coppa d’Africa: il bellissimo gesto dopo la vittoria

Alla fine della partita contro il Sudan i tifosi algerini sono rimasti all’interno dello stadio per pulire tutte le tribune dai rifiuti: è il loro ringraziamento a chi li ha ospitati.

Per i tifosi dell'Algeria la vittoria non è stata la scusante per festeggiare e non curarsi degli altri, ma si è trasformata in un pretesto per dare visibilità a un'iniziativa bella e di grande valore: dopo aver assistito al trionfo per 3-0 contro il Sudan gli algerini sono rimasti all'interno dello stadio per raccogliere tutti i rifiuti in dei sacchi della spazzatura e lasciare le tribune immacolate così come le avevano trovate. Sono diversi i video caricati sui social che riprendono le persone intente a pulire tutto con molta attenzione e a portare via le buste piene per poterle buttare.

Il bel gesto dei tifosi dell'Algeria

In campo è stato un successo pazzesco per la nazionale algerina che ha battuto il Sudan per 3-0 con una doppietta di Mahrez e il gol di Maza, ma lo spettacolo più bello si è visto sugli spalti alla fine della partita con i tifosi che hanno voluto ringraziare a modo loro il Marocco per l'ospitalità. Mentre tutti andavano via un gruppo di algerini si è radunato per raccogliere i rifiuti: hanno setacciato pavimenti e seggiolini gettando tutto in grandi sacchi della spazzatura e assicurandosi che tutto fosse pulito. Hanno lasciato lo stadio Principe Moulay Hassan immacolato, togliendo qualsiasi traccia in segno di rispetto. L'influencer Boumé Sama ha pubblicato un video per testimoniare il bel gesto: "I marocchini ci hanno regalato uno stadio pulito, ricambiamo il favore!".

Le immagini hanno fatto il giro del web colpendo i tifosi di tutto il mondo, anche se non è la prima volta che gli spettatori si impegnano a ripulire lo stadio alla fine della gara. In questo caso però il gesto ha motivazioni più profonde perché, come riportato da RMC i tifosi dell'Algeria hanno voluto ringraziare a modo loro i marocchini per la grande ospitalità e il calore umano, anche se i due Paesi stanno vivendo un momento di grande tensione politica.