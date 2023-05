I tifosi dell’Ajax sono selvaggi: lo stadio della finale è devastato, i bagni divelti La sconfitta dell’Ajax ai rigori in finale di Coppa d’Olanda contro il PSV ha scatenato la rabbia selvaggia dei tifosi dei Lancieri: lo stadio de Kuip di Rotterdam è stato devastato. Il Feyenoord già sa a chi chiedere i danni.

A cura di Paolo Fiorenza

Domenica scorsa il PSV ha vinto la Coppa d'Olanda battendo l'Ajax ai rigori a Rotterdam, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 1-1 in virtù dell'autogol di Branthwaite e della rete di Thorgan Hazard su assist del gioiellino Xavi Simons. La sfida tra le due potenze del calcio olandese, che peraltro quest'anno non vinceranno il campionato ormai indirizzato verso il Feyenoord, è stata decisa dai penalty: i tre errori dei Lancieri dal dischetto (Brobbey, Timber, Alvarez) contro i due della squadra di Eindhoven (Ramalho e Sangaré) hanno dato la KNVB Beker al PSV.

Si tratta del primo titolo vinto nella sua nuova carriera di allenatore da Ruud Van Nistelrooy, dopo la Supercoppa d'Olanda vinta sempre sull'Ajax lo scorso 30 luglio. Quel giorno il match era stato giocato ad Amsterdam, alla Johan Cruijff Arena, mentre stavolta la sede della partita è stata lo stadio de Kuip a Rotterdam, ovvero l'abituale casa del Feyenoord.

Una casa che è stata letteralmente devastata dai tifosi dell'Ajax in trasferta, i quali hanno preso molto male l'epilogo della vicenda: già perdere sarebbe stato doloroso, ma soccombere in quel modo – quando già pregustavano di portarsi a casa la Coppa d'Olanda – ha fatto esplodere la loro rabbia in maniera selvaggia.

Questo risultato significa infatti che l'Ajax finirà la stagione senza un trofeo per la prima volta dal 2017/18, visto che ipotizzare un recupero della squadra di Heitinga in Eredivisie è praticamente impossibile (i Lancieri hanno 11 punti di distacco dal Feyenoord a 4 giornate dalla fine). Ed allora tifosi biancorossi hanno dato sfogo ai loro istinti peggiori, distruggendo i seggiolini e e sventrando i servizi igienici dello stadio. Uno spettacolo davvero indegno, che è diventato virale sui social e ha suscitato un'ondata di riprovazione.

Qualcosa di simile era accaduto sempre al de Kuip di Rotterdam il 17 aprile dell'anno scorso e sempre in occasione della finale di Coppa d'Olanda ugualmente vinta dal PSV sull'Ajax (il risultato fu 2-1 in quella circostanza). All'epoca il Feyenoord inviò il conto dei danni al club di Amsterdam tramite la Federcalcio olandese: probabile che anche stavolta accada lo stesso.