I muscoli di Haaland nelle mani del terapista italiano voluto da Guardiola: chi è Mario Pafundi Al fantastico impatto di Haaland con la Premier League ha contribuito anche il lavoro di un terapista italiano, che Guardiola ha voluto nello staff dal 2016: chi è Mario Pafundi, lo Sport Therapist di fiducia del gigante norvegese.

A cura di Vito Lamorte

C'è un po' di Italia che ha contribuito al fantastico impatto di Erling Braut Haaland in Premier League. Ebbene sì, perché i muscoli del fenomenale attaccante norvegese sono nelle mani di un terapista del nostro paese: si chiama Mario Pafundi e si occupa personalmente di uno dei nuovi fenomeni del calcio mondiale. Il 43enne lucano, originario di Pietragalla (provincia di Potenza), è entrato a far parte dello staff del Manchester City nel 2016 e da quel momento si occupa della salute delle fibre muscolari dei calciatori di Pep Guardiola.

La sua carriera non è iniziata nel calcio, ma nel ciclismo. Pafundi è partito dal suo paese all'età di 15 anni per prepararsi alla sua carriera professionale, partecipando a gare nazionali; ma nel 2004 è diventando un preparatore tecnico per il Team Barloworld, che ha sede nel Regno Unito. Nel 2009 è entrato a far parte della Sky Professional Cycling Team e negli anni successivi ha lavorato, tra gli altri, con Bradley Wiggins, Chris Froome ed Elia Viviani.

Di Mario Pafundi si parla in un intero capitolo di un libro sul Team Sky di David Walsh, il giornalista irlandese che fu il a svelò l'imbroglio doping di Lance Armstrong al Tour de France.

Nel 2016 si è concretizzata una nuova avventura ed entrato a far parte dello staff medico del Manchester City: il classe 1980 fa parte di questo gruppo di Sport Therapist della prima squadra che seguono passo passo alcuni calciatori. A lui, ad esempio, quest'anno è toccato Erling Haaland.

Durante la pausa per le nazionali dello scorso settembre, Mario Pafundi si è unito allo staff medico norvegese per seguire Haaland nella routine quotidiana e si è occupato di lui per tutto il tempo anche lontano dal Manchester City. Questa mossa il Manchester City l'aveva già fatta in passato anche con Kevin De Bruyne e Sergio Aguero.

Durante EURO 2020 Mario ha lavorato con l'Ucraina e ha seguito Oleksandr Zinčenko per tutto il percorso che la nazionale allenata da Andryi Shevchenko ha fatto nel torneo. Un grande attestato di fiducia da parte dei calciatori che lo conoscono, che lo vogliono sempre al loro fianco.

Pafundi ha sempre instaurato un rapporto speciale con chi ha seguito e lo stesso è accaduto anche con Haaland, visto che il norvegese gli ha dedicato una stories nel giorno del suo compleanno. L'obiettivo del preparatore lucano fin dal suo arrivo in Inghilterra è far sì che l'attaccante rispetti la tabella di marcia stilata appositamente per lui dal momento in cui è approdato all'Etihad Stadium: una crescita graduale ma controllata, per evitare problemi ed essere sempre un passo avanti agli altri.