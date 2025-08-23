I giocatori del PSG spingono Donnarumma davanti agli ultras: si commuove per il saluto della curva

L'avventura di Gianluigi Donnarumma con il PSG è arrivata al capolinea: non è ancora stato ceduto ma Luis Enrique lo ha escluso dai convocati per la prima partita di campionato e l'addio sembra ormai un affare imminente. Ad aspettarlo ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola, non prima dell'ultimo saluto del Parco dei Principi che lo ha omaggiato come un vero eroe. Dopotutto la Champions League è arrivata anche grazie alle sue parate e la fine di questa storia ha fatto male alla tifoseria che ha voluto fare la sua parte.

Il portiere è andato sotto la curva ma sembrava piuttosto imbarazzato, per questo i compagni di squadra hanno fatto per lui un gesto che ha colpito tutti. Lo hanno spinto sotto il settore con i tifosi più caldi, spintonandolo dalle spalle per fargli prendere il suo momento di gloria nonostante l'evidente timidezza dell'italiano.

Donnarumma spinto sotto la curva

L'italiano voleva rimanere in disparte, con la sua felpa nera e l'aria piuttosto imbarazzata, ma tutta la squadra lo ha spinto sotto la curva per prendersi la scena nella sua ultima apparizione al Parco dei Principi dove purtroppo non ha potuto giocare. Fabian Ruiz, Hakimi e il capitano del Marquinhos hanno trascinato Donnarumma tra le braccia degli ultras e lo hanno lasciato lì da loro, a godersi l'ultimo abbraccio dei parigini che lo hanno salutato con profonda emozione.

Il portiere era visibilmente commosso e ha risposto alzando il braccio e mettendosi una mano sul cuore, travolto dal grande sentimento per la fine della sua avventura. Il nodo sul suo futuro non è ancora stato del tutto sciolto, ma gli indizi lo portano alla corte di Guardiola: il Manchester City aspetta Donnarumma e raccoglierà l'eredità di Ederson in una delle migliori squadre al mondo, una scelta vincente anche in vista dei Mondiali dove vuole arrivare da protagonista.