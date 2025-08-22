Alla festa del PSG i tifosi acclamano Gigio Donnarumma, visibilmente commosso: loro non dimenticano

Alla festa del PSG per celebrare tutti i trofei conquistati nel 2025, i tifosi non hanno voluto dimenticare Gigio Donnarumma, oramai escluso dal progetto di Luis Enrique e verso l’addio. Così i cori per la squadra si trasformano in una acclamazione all’unisono per il portiere che ha risposto in modo visibilmente commosso.

In occasione della seconda giornata di campionato, il PSG ha ospitato l'Angers in casa, col debutto stagionale al Parco dei Principi, prima occasione per celebrare con il proprio pubblico tutti i successi conquistati nella storica annata sportiva del 2025 appena conclusa. Passerella trionfale di tutta la squadra, tra fuochi d'artificio e colonne sonore epocali, con la Champions League a fare da protagonista assoluta. Ma uno dei momenti più toccanti è stato un altro, quando l'intero stadio ha acclamato Donnarumma, escluso da Luis Enrique e pronto all'addio, non dimenticando il contributo fondamentale di Gigio per il successo del PSG.

La festa al Parco dei Principi per celebrare i successi del PSG

Non sarà il futuro, ma di certo è il presente e soprattutto un passato più che glorioso: Gigio Donnarumma non è stato dimenticato dal popolo del PSG che non lo ha scordato nella serata più importante, quella della celebrazione della storica cavalcata della scorsa stagione dove la squadra ha vinto tutto ciò che poteva, completando il cerchio solo qualche settimana fa alzando al cielo anche la Supercoppa Europea. Un appuntamento studiato nei minimi particolari e che ha visto il Parco dei Principi vestirsi a festa, con tanto di passerella di tutti i protagonisti, tra fuochi d'artificio e colonne sonore epocali. Un tributo doveroso, dopo anni di digiuno e amarezze soprattutto internazionali col tabu Champions finalmente sfatato per sempre.

L'ovazione dei tifosi del PSG: non dimenticano il contributo dato da Donnarumma

I tifosi del PSG erano accorsi in massa, mandando ben presto in sold out il Parco dei Principi per non perdersi la serata più bella. Trasformata in qualcosa di ancora più unico quando, al centro della festa, i tifosi hanno deciso di omaggiare un giocatore in particolare, Gigio Donnarumma, tra tutti i giocatori il solo in borghese. Il portiere italiano è stato prima festeggiato dai propri compagni che poi lo hanno "spinto" verso la curva ed è stato chiamato all'unisono dai propri tifosi. E quando si è presentato a salutare, l'ovazione è diventata ancora più straordinaria, portandolo a . L'ultimo atto da giocatore del PSG per il portiere della nazionale italiana non poteva essere migliore con i tifosi che non hanno voluto dimenticare il contributo fondamentale per i tanti successi, malgrado le scelte del club di metterlo alla porta.

Dove andrà Donnarumma: la pista più calda è sempre quella della Premier League

Donarumma da par suo ha salutato i suoi oramai ex tifosi, in attesa di scoprire cosa gli riserva il futuro, con gli ultimi rumor che lo spingono sempre più in Premier League alla corte del Manchester City di Guardiola. Per lui nel PSG non c'è più posto: Luis Enrique gli ha preferito il 23enne francese Lucas Chevalier considerato dal tecnico perfetto per la costruzione dal basso della manovra dove Donnarumma ha spesso evidenziato limiti importanti nella gestione del pallone con i piedi.