Luis Enrique definitivo su Donnarumma, escluso anche in PSG-Angers: “Abituato a scelte difficili”

Alla vigilia del debutto stagionale al Parco dei Principi, dove il PSG presenterà ai suoi tifosi tutti i trofei vinti in stagione, Luis Enrique ha rimarcato la decisione di escludere Donnarumma: “Sono scelte difficili ma non entrerò mai nei particolari”. Il portiere italiano sarà di fatto l’unico assente tra i principali protagonisti della cavalcata storica dei parigini.

Luis Enrique non ha arretrato di un millimetro e nell'attesissima conferenza stampa pre debutto in Ligue 1 il tecnico del PSG ha ribadito la propria ferma decisione di non convocare Gigio Donnarumma, già escluso dai convocati nella Supercoppa Europea poi vinta contro il Tottenham. Una linea dura e coerente a favore del portiere designato come indiscusso titolare, Lucas Chevalier. E così nell'anticipo del venerdì al Parco dei Principi dove il PSG mostrerà ai propri tifosi tutti i trofei vinti nella scorsa stagione, ci sarà anche lui ma non Donnarumma, uno dei principali protagonisti dei successi dei parigini.

Il PSG presenta tutti i trofei vinti ai propri tifosi ma Donnarumma non sarà presente

"Le ultime dieci partite il PSG le ha giocate lontano dai propri tifosi". Così ha esordito Luis Enrique nella conferenza stampa della vigilia del debutto stagionale in campionato, previsto per venerdì 22 agosto, al Parco dei Principi. Un'occasione d'eccezione perché la squadra potrà per la prima volta mostrare al suo pubblico tutti i trofei vinti in una stagione già diventata storica per il club parigino, culminati anche nella conquista della Supercoppa vinta ai rigori contro gli Spurs. Un momento di esultanza e autocelebrazione, dove ci saranno tutti i protagonisti delle gloriose vittorie, tranne uno: Gigio Donnarumma, oramai separato in casa e in attesa di cambiare aria il prima possibile.

Luis Enrique perentorio su Donnarumma: "Abituato a scelte difficili"

Proprio la presenza del portiere della nazionale italiana era palpabile sulla conferenza stampa di Luis Enrique e la domanda non è tardata ad arrivare: cosa si fa con Donnarumma? La risposta del tecnico del PSG è stata chiara, perentoria e definitiva: "Sono sempre delle decisioni difficili da prendere, ma oramai sono abituato. Non ho problemi a prenderle. Ma se attendete ulteriori motivazioni sappiate che non spiegherò nulla a riguardo dei giocatori che giocano al PSG. Non è un argomento che mi interessa affrontare".

Il PSG celebra una stagione storica: Donnarumma pensa alle alternative

Dunque, spazio a tempo indeterminato e con appoggio illimitato a Lucas Chevalier, arrivato dal Lille per 55 milioni e già titolare inamovibile malgrado la non entusiasmante partita di Supercoppa. Ci sarà lui in campo contro l'Angers, e ci sarà lui a fianco dei compagni che hanno conquistato tutto il conquistabile nell'ultima stagione sportiva. Non Donnarumma, malgrado il portiere italiano sia stato tra gli indiscussi protagonisti dei successi del PSG che nel 2025 ha fatto incetta di ogni trofeo possibile, culminando nell'apoteosi della finale di Champions League con la "cinquina" storica rifilata all'Inter.

Nessuno si aspetta un dietrofront ma almeno ulteriori spiegazioni: invece, Luis Enrique ha messo la parola "fine" alla questione. Donnarumma resta fuori dalle scelte tecniche e ci rimarrà finché resterà un giocatore del PSG. Per questo, le manovre di mercato non si sono fermate attorno al portiere della Nazionale italiana. La pista più calda nei giorni scorsi era quella della Premier League, direzione Manchester City che però prima deve liberarsi di Ederson.