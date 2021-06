Archiviata la fase a gironi degli Europei, per l'Italia di Roberto Mancini è tempo di pensare agli ottavi di finale contro l'Austria, sognando di proseguire il cammino fino all'ultimo atto del torneo, la finale in programma l'11 luglio al Wembley Stadium di Londra. Per farlo, il c.t. della Nazionale ha bisogno della presenza di tutti i 26 componenti della rosa azzurra, come ha dimostrato nella partita contro il Galles, al termine della quale il terzo portiere Alex Meret è rimasto l'unico giocatore della squadra non ancora utilizzato.

Il Mancio dovrà sperare, dunque, che la sua Italia non incorra in infortuni indesiderati e che possa recuperare in fretta gli unici giocatori ancora in dubbio per il match contro l'Austria, Alessandro Florenzi e Giorgio Chiellini, usciti malconci dai match contro Turchia il primo e Svizzera il secondo. Se le defezioni fisiche sono difficilmente gestibili, la Nazionale e il suo c.t. hanno il dovere di stare attenti alla gestione dei cartellini e dei conseguenti diffidati, per non rischiare di perdere dei giocatori chiave ora che le partite iniziano a pesare davvero.

Anche da questo punto di vista, la Nazionale è stata eccellente durante il girone, rimediando un solo cartellino giallo in tre partite e, dunque, avendo un solo diffidato in rosa. Nel regolamento pensato dalla Uefa per gli Europei, infatti, i giocatori entrano in diffida dopo la prima ammonizione rimediata e, dunque, sono squalificati a seguito del secondo cartellino giallo sventolato loro dal direttore di gara. La regola, però, non vale per tutto il torneo. Infatti, chi dovesse essere ammonito nella fase a gironi, non sarebbe costretto a portarsi dietro la diffida fino all'eventuale finale.

Diffidati Italia: calciatori a rischio squalifica

Come detto precedentemente, è solo uno il calciatore diffidato della Nazionale italiana. Nelle prime due partite contro Turchia e Svizzera, infatti, gli Azzurri sono stati bravi a non rimediare nemmeno un'ammonizione. Anche nel match contro il Galles il trend sembrava ripetersi, finché al 79′ l'arbitro Ovidiu Hategan ha sventolato il cartellino giallo in faccia a Matteo Pessina, autore del gol partita e colpevole di un fallo duro a centrocampo. Sostituito qualche minuto più tardi da Gaetano Castrovilli, il calciatore dell'Atalanta è, dunque, l'unico giocatore della rosa di Mancini a essere diffidato in vista degli ottavi di finale degli Europei contro l'Austria, in programma stasera alle ore 21, al Wembley Stadium di Londra. Con ogni probabilità, l'ex centrocampista del Verona non partirà titolare, ma potrebbe subentrare, come accaduto contro la Svizzera. In quel caso, dovrebbe stare attento a non essere di nuovo ammonito, se non volesse saltare gli eventuali quarti di finale, che si disputerebbero venerdì 2 luglio alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Come funzionano le squalifiche a Euro 2020

La Uefa, applicando un regolamento già consolidato da tempo, ha deciso di attuare una regola ben precisa per quanto riguarda le diffide e le squalifiche nella fase finale di Euro 2020. A differenza di quanto accaduto nelle qualificazioni, dove un calciatore entrava in diffida dopo il secondo cartellino giallo ricevuto, nella competizione cominciata l'11 giugno è sufficiente una sola ammonizione per essere diffidati, due per essere squalificati. Questa regola, però, vale fino ai quarti di finale compresi. Le squadre che riusciranno ad approdare in semifinale vedranno cancellate le diffide pendenti sui propri giocatori, cosicché questi non rischino di perdere la finale di Wembley a causa di un cartellino giallo rimediato nella penultima partita della competizione.

Dunque, facendo un esempio che ci riguarda, se l'Italia dovesse arrivare in fondo agli Europei, la situazione di Matteo Pessina, unico diffidato nel gruppo azzurro, sarebbe la seguente: resterebbe a rischio squalifica fino alla semifinale, saltando i quarti di finale se dovesse essere ammonito stasera e, appunto, la semifinale se, invece, dovesse rimediare un giallo nei quarti. Se, infine, dovesse passare indenne i prossimi due turni, sarebbe certo di essere disponibile anche per la finale, in quanto la sua diffida verrebbe cancellata al termine della semifinale.