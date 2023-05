I convocati dell’Italia di Mancini per la Nations League: novità Baschirotto, torna anche Zaniolo La Nazionale Italiana del Ct Roberto Mancini è pronta a giocare i prossimi impegni di Nations League. La Federazione ha annunciato proprio in questo momento i 26 giocatori convocati: prima chiamata per Baschirotto.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Nazionale Italiana del Ct Roberto Mancini è pronta a giocare i prossimi impegni di Nations League. La Federazione ha annunciato proprio in questo momento i giocatori convocati e sicuramente non mancano le novità. Dei 26 calciatori chiamati dal Ct tornano a vestire la maglia azzurra i laziali Mattia Zaccagni e Ciro Immobile, assenti rispettivamente dal giugno e dal settembre 2022. Ci sono anche Alessandro Florenzi e Manuel Locatelli (assenti dal giugno 2022), mentre Nicolò Zaniolo (fuori dal novembre 2022) è alla prima convocazione dopo il trasferimento dalla Roma al Galatasaray. Prima chiamata invece per il difensore del Lecce fresco di salvezza, Federico Baschirotto, che già aveva preso parte allo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), *Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta),

Centrocampisti: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), *Giacomo Raspadori (Napoli), *Mateo Retegui (Tigre), Mattia Zaccagni (Lazio).

* in caso di impegni ufficiali con il proprio club i calciatori indicati potranno differire l’arrivo in ritiro

Mancini dunque conferma lo zoccolo duro della squadra che nel post delusione Mondiali 2022 era stata messa in piedi dal Ct. Conferme per Retegui e Gnonto in attacco mentre in difesa spazio ancora a Gatti e Buongiorno che possono rappresentare il futuro dell'Italia coadiuvati da capitan Bonucci. A centrocampo c'è anche Frattesi con Pessina mentre Donnarruma sarà affiancato da Meret e Vicario premiati entrambi per l'ottima stagione conclusa. Dopo il 3° posto del 2021, sulla strada degli Azzurri c’è di nuovo la Spagna (il 15 giugno a Enschede, terza sfida in semifinale dopo EURO 2020 e Nations 2021), mentre l'Olanda, padrone di casa, affronterà la Croazia (il giorno dopo a Rotterdam).