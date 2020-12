Il Collegio di Garanzia del Coni ha ribaltato le due sentenze precedenti e ha dato ragione al Napoli. La società di De Laurentiis ha vinto il ricorso. Ciò significa che la squadra partenopea avrà la possibilità di giocare la partita con la Juventus e che soprattutto si ritrova con un punto in più in classifica, perché oltre al 3-0 a tavolino è stato anche cancellato il punto di penalizzazione.

I calciatori del Napoli esultano per l'esito della sentenza

Secondo quanto riferisce l'ANSA i calciatori del Napoli quando avrebbero saputo dell'esito del ricorso avrebbero festeggiato. Una breve esultanza di gruppo nello spogliatoio dello Stadio Diego Armando Maradona dove hanno effettuato l'ultimo allenamento prima della partita di campionato con il Torino. Dopo le precedenti sentenze nessun calciatore si era espresso, l'unico ad averne parlato era stato il tecnico Gattuso che aveva garantito sulla buonafede del Napoli e sul fatto che il club partenopeo.

Quando si giocherà Juventus-Napoli

Difficile trovare una data per questa partita. Perché al momento è davvero difficile trovare una data libera, almeno in questo modo. A gennaio è previsto un turno infrasettimanale, poi ci sono gli ottavi di Coppa Italia e successivamente la Supercoppa tra Juventus e Napoli. Dopo di che bisognerà capire cosa faranno in Coppa Italia la Juventus e il Napoli e quanto avanzeranno in Champions e Europa League le squadre di Pirlo e Gattuso che curiosamente si sfideranno in campionato prima nella gara di ritorno che in quella di andata. Ed è facile prevedere che tutte e tre le partite stagionali tra il Napoli e la Juventus saranno attesissime.