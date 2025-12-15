I bookmakers danno speranza alla Fiorentina: due squadre sono date sicure retrocesse, non la Viola

Sono ore sportivamente difficili per la Fiorentina e per i suoi tifosi: la sconfitta interna contro il Verona, un match contro una diretta concorrente per la salvezza che alla vigilia era stato presentato come la partita della vita, da non fallire per nessun motivo, ha scavato ulteriormente l'abisso che adesso separa la squadra di Commisso dal quartultimo posto in classifica, occupato in coabitazione da Parma, Genoa e Cagliari (tutte ugualmente uscite battute nell'ultimo turno). Otto sono i punti di distacco tra queste tre formazioni e la Fiorentina, quando si sono giocate 15 partite e ne mancano 23 al termine del campionato. Una situazione che appare ardua da risalire per Dzeko e compagni, ma non disperata per i bookmakers, che danno altre due squadre come sicure retrocesse (quote sotto la pari per entrambe), ma non la Viola.

La sciarpata dei tifosi della Fiorentina durante il match col Verona

La Fiorentina si è chiusa in sé stessa (silenzio stampa e ritiro a tempo indeterminato, rimedio di altri tempi che priva i calciatori delle proprie famiglie) per cercare l'ennesimo ricompattamento e provare a smuovere una classifica che vede la voce vittorie ancora a zero (i 6 miseri punti sono frutti di 6 pareggi, a fronte di 9 sconfitte). A nulla è servito il cambio in panchina tra Pioli e Vanoli, la cui posizione è tutt'ora vacillante, visto che si valuta un altro avvicendamento della disperazione, con papabili i vari Ballardini, Iachini e Prandelli (oltre a Galloppa dalla Primavera).

Le quote dei bookmakers per la retrocessione in Serie B: Pisa e Verona messe peggio della Fiorentina

Eppure consultando i bookmakers (abbiamo dato un occhio a tre dei principali che operano sul mercato italiano), la Fiorentina è tutt'altro che spacciata: secondo tutti e tre, sono Pisa e Verona le squadre già destinate a retrocedere, nonostante siano sopra i gigliati in classifica (4 punti il Pisa, 6 il Verona). La terza piazza sgradita per scendere in Serie B dovrebbe essere appannaggio – nelle previsioni dei bookmakers – di una tra Fiorentina e Lecce. Al riguardo, le tre lavagne danno verdetti diversi: una vede salva la Viola, un'altra la squadra salentina, mentre per la terza le due formazioni hanno la stessa quota per la retrocessione. Appena più su il Parma, mentre decisamente più tranquille, almeno sulla carta delle quote, sono Cagliari e Genoa.