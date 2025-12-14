Serie A
Psicodramma Fiorentina, due gol di Orban schiantano la Viola sempre più ultima: la beffa arriva al 93′

La Fiorentina perde anche con il Verona e resta inchiodata all’ultimo posto, con soli 6 punti: due reti di Orban fanno volare il Verona mentre i giocatori di Vanoli escono dal Franchi tra fischi e contestazione.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

La Fiorentina esce dal Franchi in ginocchio, il Verona umilia la squadra di Vanoli davanti ad un Franchi furioso e rassegnato: due gol di Orban a fine primo tempo e al 93′ chiudono sul 2-1 per gli scaligeri un match che valeva tantissimo per i gigliati. Che ora restano inchiodati a 6 punti, sempre più soli nel baratro del fondo classifica con la zona salvezza che si allontana sempre più.

Fiorentina non pervenuta per 45 minuti: Orban spalanca l'incubo

Al Franchi aria pesantissima per la Fiorentina di Vanoli chiamata all'ennesima prova d'appello, da ultima desolata e desolante ultima della classe: contro il Verona è scontro salvezza da non fallire ma mente e gambe pesano il doppio peri Viola sotto l'attacco incrociato dei propri tifosi che non perdonano più nulla. E il primo tempo si trasforma nell'ennesimo nuovo atto di un incubo senza fine: giocato malissimo, finito sotto di un gol con la rete di Orban al 42′ che gela i giocatori e infuoca gli spalti. All'intervallo solo fischi e insulti alla squadra che entra a testa china di fronte a 45 minuti inspiegabili, dove il dramma viene emblematicamente immortalato nell'errore decisivo di De Gea, oramai ombra dell'ex campione arrivato a Firenze.

Immagine

Fiorentina in partita su autorete di Nunez, poi il KO

Poi, la scossa: il secondo tempo vede una Fiorentina finalmente famelica, votata a dare il tutto sul campo e a mettere alle corde un Verona che ha il merito di non snaturarsi mai proponendo il proprio calcio solido e redditizio. La pressione viola si fa asfissiante, forte anche dei cambi di Vanoli che prova in tutti i modi di scrollarsi da dosso la paura e la pesantezza di una situazione che limita e condiziona soprattutto mentalmente. Non è un caso che la Fiorentina si ritrova e fa gruppo non appena entrano forze nuove in campo, costringendo il Verona all'errore fatale: Nunez infila la propria porta per un meritato 1-1. Ma a festeggiare alla fine è il Verona, con Orban che si inventa una doppietta personale siglando al 93′ la rete della vittoria e che condanna la Fiorentina alla desolazione dell'ultimo posto.

