Fiorentina in silenzio stampa e squadra in ritiro a tempo indeterminato: cosa sta accadendo nel club

La sconfitta contro il Verona al Franchi ha spinto la Fiorentina a chiudersi in se stessa: silenzio stampa totale e squadra subito in ritiro fino a tempo indeterminato. Vanoli al momento resta, ma anche la panchina è oggetto di discussione.

La sconfitta rimediata al Franchi contro il Verona, maturata al 93′ ma dopo l'ennesima partita incolore, ha spinto il club a chiudersi in se stesso: la Fiorentina ha preferito la linea del silenzio assoluto evitando qualsiasi commento post gara e annunciando solamente la decisione di portare la squadra in ritiro, a tempo indeterminato. Nessuna presa di posizione drastica nelle ore più calde del post match, con Vanoli in discussione ma che non dovrebbe pagare per una situazione oramai ai limiti del paradosso che vede la viola ultima dopo 15 giornate con zero vittorie solo 6 punti e la Zona salvezza oramai già lontanissima.

Fiorentina nel baratro dopo l'ultimo KO col Verona: Serie B sempre più pericolo concreto

Una situazione drammatica sportivamente parlando che vede la Fiorentina le porte di una clamorosa retrocessione sempre più spalancate: la sfida salvezza al Franchi contro il Verona aveva in palio tre punti pesantissimi, mai tenuti saldamente in mano dalla squadra di Vanoli e accarezzati per qualche istante grazie ad una autorete degli scaligeri che hanno fatto sperare ad almeno un pareggio. Sfumato nel modo più terribile, nei minuti di recupero dopo il 90′, con la doppietta di Orban. Uno psicodramma che è esploso davanti al proprio pubblico e che ha mostrato la parte più difficile da affrontare: dopo la rabbia, dopo la contestazione è subentrato lo sconforto totale.

Silenzio stampa e squadra in ritiro a tempo indeterminato: Fiorentina nel caos

Così la decisione della società di Commisso dopo l'ultimo KO: silenzio stampa. Dal quartier generale della Viola non trapela nulla, una cortina di ferro totale attorno a squadra, allenatore e dirigenti. Le prime voci che mettevano in discussione la panchina di Vanoli, con Galloppa sullo sfondo, sono state zittite immediatamente. L'unica certezza è che non si prenderanno decisioni a caldo ma si lascerà metabolizzare la situazione. Niente ribaltoni e squadra in ritiro: è questa l'unica notizia ufficiale data alla stampa. Si inizia subito e si resterà lontano da tutto e da tutti a tempo indeterminato, finché non si sceglierà una soluzione differente.