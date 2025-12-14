Serie A
video suggerito
video suggerito

Fiorentina in silenzio stampa e squadra in ritiro a tempo indeterminato: cosa sta accadendo nel club

La sconfitta contro il Verona al Franchi ha spinto la Fiorentina a chiudersi in se stessa: silenzio stampa totale e squadra subito in ritiro fino a tempo indeterminato. Vanoli al momento resta, ma anche la panchina è oggetto di discussione.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

La sconfitta rimediata al Franchi contro il Verona, maturata al 93′ ma dopo l'ennesima partita incolore, ha spinto il club a chiudersi in se stesso: la Fiorentina ha preferito la linea del silenzio assoluto evitando qualsiasi commento post gara e annunciando solamente la decisione di portare la squadra in ritiro, a tempo indeterminato. Nessuna presa di posizione drastica nelle ore più calde del post match, con Vanoli in discussione ma che non dovrebbe pagare per una situazione oramai ai limiti del paradosso che vede la viola ultima dopo 15 giornate con zero vittorie solo 6 punti e la Zona salvezza oramai già lontanissima.

Fiorentina nel baratro dopo l'ultimo KO col Verona: Serie B sempre più pericolo concreto

Una situazione drammatica sportivamente parlando che vede la Fiorentina le porte di una clamorosa retrocessione sempre più spalancate: la sfida salvezza al Franchi contro il Verona aveva in palio tre punti pesantissimi, mai tenuti saldamente in mano dalla squadra di Vanoli e accarezzati per qualche istante grazie ad una autorete degli scaligeri che hanno fatto sperare ad almeno un pareggio. Sfumato nel modo più terribile, nei minuti di recupero dopo il 90′, con la doppietta di Orban. Uno psicodramma che è esploso davanti al proprio pubblico e che ha mostrato la parte più difficile da affrontare: dopo la rabbia,  dopo la contestazione è subentrato lo sconforto totale.

Immagine

Silenzio stampa e squadra in ritiro a tempo indeterminato: Fiorentina nel caos

Così la decisione della società di Commisso dopo l'ultimo KO: silenzio stampa. Dal quartier generale della Viola non trapela nulla, una cortina di ferro totale attorno a squadra, allenatore e dirigenti. Le prime voci che mettevano in discussione la panchina di Vanoli, con Galloppa sullo sfondo, sono state zittite immediatamente. L'unica certezza è che non si prenderanno decisioni a caldo ma si lascerà metabolizzare la situazione. Niente ribaltoni e squadra in ritiro: è questa l'unica  notizia ufficiale data alla stampa. Si inizia subito e si resterà lontano da tutto e da tutti a tempo indeterminato, finché non si sceglierà una soluzione differente.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Fiorentina
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
Genoa-Inter in campo (0-2), Chivu si gioca la vetta della classifica: Bisseck e Lautaro in gol
Bartesaghi strepitoso, ma la sua doppietta non basta al Milan: 2-2 col Sassuolo al Meazza
Conte ha spiegato il problema del suo Napoli: "Alcune cose sono sotto gli occhi di tutti"
Perché Crezzini ha annullato il gol di Pulisic sul contatto tra Loftus-Cheek e Candè e il VAR ha taciuto
Allegri non fa drammi dopo il pari: "L'obiettivo è arrivare a maggio tre le prime quattro"
L'Udinese fa l'impresa e batte il Napoli: due gol annullati ai friulani poi Ekkelenkamp decide la partita
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views