Qual è il calciatore più pagato del mondo? Una domanda classica che si pongono gli appassionati. In questi ultimi anni la risposta è stata semplice. Perché c'erano due sole possibilità: Messi o Cristiano Ronaldo. Ma guardando la top ten dei calciatori più pagati qualche sorpresa c'è. La classifica l'ha stilata Forbes, un'autorità, che somma agli stipendi ricevuti dai rispettivi club anche gli introiti delle sponsorizzazioni. Mbappé e Neymar da tempo cercano di togliere lo scettro a CR7 e Messi in campo e fuori, si stanno avvicinando, ma non riescono ancora a superarli. Nel 2020, magro di successi, Leo Messi si toglie almeno lo sfizio di precedere Cristiano Ronaldo.

Leo Messi è il calciatore più pagato al mondo

L'argentino stravince nel 2020, anno in cui guadagna 102 milioni di euro. 75 milioni lordi li ottiene dal suo club, il Barcellona che potrebbe lasciare alla fine della stagione. L'unica certezza è che nel prossimo anno guadagnerà molto di più, avrà un contratto molto più importante essendo in scadenza. Altri 27 milioni invece li ottiene grazie ai contratti con vari sponsor.

Cristiano Ronaldo della Juventus secondo in classifica

Il calciatore della Juventus a livello planetario è sicuramente il più famoso, come dimostrano i suoi numeri sui social network. Si deve ‘accontentare' della seconda piazza il portoghese che nel 2020 porta a casa 95 milioni di euro, che sono la somma dei 57 milioni lordi che ottiene dalla Juventus e dei 38 di sponsorizzazioni, che sono numerose.

Neymar & Mbappé

I due calciatori più costosi di sempre Neymar e Mbappé si piazzano subito alle spalle di Ronaldo e Messi. Il brasiliano ha un ingaggio complessivo da 63 milioni e a verbale mette anche 15 milioni di sponsorizzazioni, che portano il suo totale a 78 milioni. Poi c'è il suo compagno di squadra del Psg Mbappé, che è lontanissimo a livello economico. Il francese grazie alle firme con la Nike e la marca di orologi Hublot. 22 milioni di stipendio e 12 dagli sponsor sommano 34 milioni nel 2020 per il calciatore che con la Francia ha vinto i Mondiali del 2018.

Salah e le stelle della Premier League

Al quinto posto c'è il calciatore che guadagna di più in Inghilterra e cioè Mohamed Salah che somma 30 milioni di euro, tra i 19 d'ingaggio e gli 11 di sponsor, ne ha uno importantissimo, una compagnia telefonica, che gli ha fatto firmare un lungo contratto. Subito dietro c'è Pogba, con 27 milioni. L'ex juventino che potrebbe tornare bianconero sul conto in banco riceve 23 di stipendio e solo 4 dagli sponsor). Ottavo posto per Bale, che di milioni quest'anno tra Real Madrid e Tottenham ne ha ricevuti 23, più cinque dagli sponsor. Mentre chiude la top ten il portiere dello United De Gea, con 22 milioni (18 di stipendio e 3 di sponsor).

Nella top ten c'è Lewandowski

Prima ancora del polacco in realtà figura Griezmann, settimo, con 27 milioni complessivi (23 dal Barcellona, 4 dagli sponsor). Nono posto per Lewandowski,miglior giocatore per la FIFA nel 2020 ma che non ha avuto il Pallone d'Oro perché non è stato assegnato. Il super bomber si piazza nono con 22 milioni totali (19 prodotti dallo stipendio e 3 dagli sponsor).

La classifica dei 10 calciatori più pagati al mondo