Hojlund ha l’accordo totale con il Napoli, domani sarà in Italia: tutti i dettagli dell’affare

Entro 24 ore Hojlund sarà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Napoli: accordo per un prestito con obbligo di riscatto, affare da 50 milioni.

Il Napoli ha trovato il suo nuovo attaccante: Rasmus Hojlund domani sarà finalmente in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà agli azzurri, la sua seconda avventura in Serie A dopo quella vissuta con la maglia dell'Atalanta. È lui l'attaccante richiesto da Antonio Conte e cercherà di sostituire degnamente Romelu Lukaku e di mettersi alle spalle l'avventura pesante con il Manchester United.

Secondo quanto riportato da Sky le due squadre hanno raggiunto l'accordo totale e dovrà soltanto essere siglato. Domani il giovane danese volerà in Italia per le visite mediche e poi andrà immediatamente a Napoli per conoscere tutto il resto della squadra, a cominciare dall'allenatore. Arriverà in azzurro con un prestito, con il riscatto che diventerà obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni.

I dettagli dell'arrivo di Hojlund al Napoli: ci sarà una clausola

Dopo settimane di trattative tutte le parti in causa hanno raggiunto l'accordo verbale e l'affare si concretizzerà nel penultimo giorno della sessione estiva di calciomercato. L'aereo che porterà Hojlund al Napoli partirà domani, per consentirgli di effettuare le visite mediche e firmare poi il contratto con la sua nuova squadra: arriverà con un prestito oneroso dal valore di 6 milioni di euro, con opzione di riscatto che diventerà obbligatoria al raggiungimento di determinate condizioni per un valore di 44 milioni di euro. La permanenza a titolo definitivo porterà con sé anche una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, valida dal momento del riscatto da parte dei partenopei.

Nelle prossime 24 ore l'attaccante rientrerà in Italia per la prima volta dal 2022, anno del passaggio dall'Atalanta al Manchester United per quasi 80 milioni di euro. La sua esperienza in Premier League non è stata eccelsa, dato che in due stagioni è riuscito a segnare solo 26 gol e non è mai diventato il punto di riferimento di una squadra allo sbando. Con Conte il classe 2003 proverà a ribaltare l'andamento degli ultimi due anni e a fare un passo in avanti nella sua carriera.