“Ho smesso di amarla, vedo Wanda come una sorella”: il piano fallito di Icardi Il matrimonio faticosamente rimesso assieme da Mauro Icardi e Wanda Nara dopo la scoperta delle chat bollenti tra il calciatore del PSG e l’attrice Eugenia Suarez rischia di vivere altri momenti difficili qualora la 29enne argentina diffonda ulteriori messaggi dopo quelli già fatti trapelare a giornalisti amici. Svelato il piano di Icardi per sedurla.

A cura di Paolo Fiorenza

E vissero felici e contenti, dopo che l'amore ha trionfato ancora una volta. Musica romantica in sottofondo, titoli di coda del fumettone coniugale durato 9 giorni e già si torna alle foto assieme di Mauro Icardi e Wanda Nara, alla routine della loro vita spiattellata sui rispettivi social. Come se la devastante crisi matrimoniale, la fuga di lei da Parigi, la minaccia di lui di lasciare il calcio, il divorzio già firmato e tutte le altre puntate quotidianamente distillate da entrambi su Instagram non fossero mai esistite. Ma sulla ritrovata serenità della coppia si allunga un'ombra: le rivelazioni fatte dalla terza attrice in cartellone, che nella parte di rovinafamiglie davvero non vuole starci.

Eugenia ‘China' Suarez, 29enne attrice argentina non meno conosciuta di Wanda Nara in Sudamerica, decide dunque di fare esattamente quello che in questi giorni ha fatto la moglie di Icardi: ovvero far trapelare tramite giornalisti amici la sua versione dei fatti, con dovizia di particolari. Viene diffusa la lettera accorata con cui Icardi ha riconquistato Wanda? Ecco saltare fuori anche i messaggi con cui l'attaccante del PSG ha ‘sedotto' la Suarez, evidentemente mentendole come da lei stessa già affermato nel suo sfogo di qualche giorno fa: "Mi è toccato di avere relazioni con uomini alle cui parole ho sempre creduto: che erano separati o si stavano separando e che non c'erano conflitti. Ma non ho intenzione di farmi carico, per me e per tutte le donne che vengono sempre giudicate, degli atteggiamenti di conquistatori seriali che questi uomini hanno imparato e che poi sanno nascondere bene".

Il giornalista Angel de Brito ha dunque rivelato che il dialogo tra l'attrice e Icardi è iniziato "alcuni mesi fa" e che a dare il via è stato l'ex capitano dell'Inter quando ha reagito a una storia della China su Instagram con l'emoji di una fiamma. "Più tardi, senza che nessuno glielo avesse chiesto, Icardi ha iniziato a dire di essere in crisi con Wanda", ha aggiunto il giornalista, ricordando che all'epoca si vociferava di separazione nella coppia, con entrambi impegnati a negarlo attraverso i loro social. In quel frangente il giocatore avrebbe detto alla Suarez: "Voglio separarmi da Wanda, ma lei non se ne fa carico. Non la voglio più come partner di coppia. Ho smesso di amarla, la vedo come una sorella o come una madre". E poi, ancora: "Sei la donna dei miei sogni, il mio idolo, ti vedo da quando ero piccolo".

Insomma il piano mirava ad arrivare a dama seminando il terreno con una serie di chat sempre più bollenti ed intime. Piano fallito dopo la scoperta del medesimo fatta dalla furiosa Wanda. A quel punto Icardi si è trovato a dover scegliere se salvare o meno il proprio matrimonio: decisione presa in poche ore, visto che subito si è fiondato a Milano per andare a prendersi il perdono dalla moglie andata via di casa. È seguita una settimana di espiazione social e messa in pausa della sua carriera, infine l'happy end. Ma c'è chi giura che la China è pronta a diffondere ben altri messaggi: mai sottovalutare le reazioni di una donna ferita.