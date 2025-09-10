Harry Kane ha la voce incrinata nello spogliatoio inglese: deve dare la gioia della vita a Spence

Djed Spence martedì ha coronato il sogno della vita per chiunque inizi a tirare calci a un pallone, vestendo per la prima volta in una partita ufficiale la maglia dell'Inghilterra. Il 25enne difensore del Tottenham è stato messo in campo da Thomas Tuchel al 69′ del match per le qualificazioni mondiali che la squadra dei Tre Leoni ha stravinto in Serbia per 5-0. Spence ha dunque ottenuto la sua prima presenza, ovvero il ‘cap'. L'evento viene simboleggiato dalla consegna nel dopo partita proprio di un cappellino, che dà consistenza fisica a un traguardo che resterà per sempre. È toccato al capitano Harry Kane consegnare in spogliatoio il prezioso cimelio all'ex genoano, pronunciando al contempo un discorso che lo ha portato a incrinare la voce per la commozione.

Il discorso commosso di Harry Kane nel consegnare il ‘cap' a Djed Spence

"Ho chiesto di farlo perché ho visto questo giocatore tre o quattro anni fa al Tottenham e ha dovuto affrontare molte difficoltà. Ha dovuto tenere la testa alta. Ha dovuto lavorare sodo. Ora è un giocatore dell'Inghilterra, quindi se lo merita pienamente. Sono un po' emozionato – ha detto Kane, visibilmente toccato – perché so quanto ci vuole per arrivare fin qui e ho visto com'è stato, ed è stata dura per te. Complimenti a te, alla tua famiglia, a tutti le persone coinvolte: ve lo meritate".

A quel punto l'attaccante del Bayern Monaco è andato incontro a Spence, lo ha abbracciato e gli ha consegnato il ‘cap', mentre gli altri giocatori applaudivano e chiedevano al difensore di fare a sua volta un discorso. Djed non si è potuto tirare indietro, ma è stato di poche parole, evidentemente anche lui molto emozionato: "Ovviamente sono molto grato per il mio debutto, sono sulla luna. È stato un lungo viaggio, ma finalmente ce l'ho fatta. Dio è grande, grazie".

Il momento della sostituzione tra Reece James e Djed Spence in Serbia–Inghilterra

Spence ha fatto la storia entrando in campo con la Serbia: è diventato il primo musulmano a giocare per l'Inghilterra

Il percorso di Spence, che ha fatto la storia diventando il primo calciatore di religione musulmana a vestire la maglia dell'Inghilterra, non è stato davvero quello del predestinato: il 25enne londinese ha seguito una strada difficile per arrivare in cima, dovendo rimontare da trasferimenti in campionati inferiori, spedito in prestito diverse volte. Il Tottenham lo aveva acquistato nel 2022, poi è stato girato a Rennes, Leeds e Genoa, prima di imporsi negli Spurs dopo essere tornato alla base nell'estate del 2024. Nella scorsa stagione è stato un pilastro della difesa, mettendo in bacheca l'Europa League. Adesso per lui è arrivato anche il coronamento della nazionale.