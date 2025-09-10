Scoppia una rissa tra i tifosi della Serbia durante la partita contro l’Inghilterra: caos sugli spalti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Qualificazioni Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Inghilterra ha trovato una vittoria schiacciante contro la Serbia nell'ultima partita delle qualificazioni di Mondiali 2026, ma per il pubblico di casa è stata una serata dura non soltanto a causa della sconfitta. Nel mezzo della gara sugli spalti è scoppiato il caos ed è intervenuta anche la polizia in assetto antisommossa per placare la situazione: i tifosi serbi hanno cominciato a litigare tra di loro provocando una vera rissa a causa di alcuni cori contro il presidente Aleksandar Vucic, arrivando alle mani anche davanti a bambini molto piccoli. In campo i giocatori hanno continuato a giocare mentre nel resto dello stadio tutti erano preoccupati per tutto ciò che stava accadendo, anche se alla fine l'emergenza è pienamente rientrata.

Cosa è successo durante Serbia-Inghilterra

La scena è stata surreale: tutti si aspettavano duri scontri fra i tifosi serbi e quelli inglesi, ma alla fine la rissa è scoppiata soltanto tra quelli di casa, divisi da pungenti questioni politiche. Secondo quanto riportato dal Dailymail una parte dello stadio avrebbe cominciato a cantare dei cori contro il discusso presidente Aleksandar Vucic quando sarebbero stati assaliti da altre persone vicino a loro: la serata ha preso una piega bruttissima e i sostenitori della Serbia hanno cominciato a litigare tra di loro, arrivando alle mani in un'escalation di violenza.

È servito l'intervento della polizia in assetto antisommossa per evitare il peggio, soprattutto perché in quello stesso settore erano presenti delle famiglie con bambini piccoli che sono stati subito allontanati. Gli incidenti sono durati alcuni minuti e tutti sono stati messi in salvo, ma la situazione in Serbia resta tesissima a causa delle rivolte politiche e dei giorni di agitazione sta che vivendo il Paese.