Harry Kane devastato dopo la sconfitta con l’Argentina ai Mondiali: “Sento un vuoto nello stomaco”

Dopo la sconfitta con l’Argentina in semifinale ai Mondiali Harry Kane ha parlato da vero capitano: “Ci manca sempre l’ultimo pezzo del puzzle”

L'Inghilterra ha cullato il sogno molto a lungo e ancora una volta sul più bello si è fermata. Stavolta con l'Argentina il sogno di tornare in finale, esattamente dopo 60 anni, è stato a un passo. All'85' Enzo Fernandez pareggia il gol di Gordon, nel recupero la ribalta Lautaro Martinez. Fine di tutto. Resta la possibilità di chiudere sul podio, nella finale del 3° e 4° posto con la Francia. Harry Kane nel day after della dolorosa sconfitta si fa sentire e lo fa usando parole forti, fortissime, da vero Capitano.

"Non ci sono parole per superare il vuoto che ho nello stomaco"

L'Argentina ha mostrato ancora una volta il suo carattere, lo ha fatto all'ennesima potenza. Ma la rimonta è arrivata grazie anche alla scellerata tattica di Tuchel che ha continuato a imbottire la squadra di difensori e schiacciandosi verso l'area di rigore è stata dominata nell'ultima mezz'ora ed è stata raggiunta e superata. Le critiche alle scelte di Tuchel sono infinite e non finiranno tanto presto.

Il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, non tanto avvezzo ai social network, ha deciso di scrivere un lungo messaggio su ‘X' nel quale ha espresso molto bene il suo grande dispiacere, così come quello di tutta la squadra: "In questo momento, non ci sono parole abbastanza grandi per superare questo vuoto che sento nello stomaco. Eravamo vicini, davvero vicini a un'altra finale ma non è bastato. Abbiamo dato tutto in queste ultime sette settimane e fallire così è difficile da accettare!".

Già queste parole sarebbero bastate, ma il prosieguo è ulteriormente netto: "So che le aspettative sono alte e a ragione, abbiamo bussato alla porta per otto anni ormai ma di nuovo ci manca quell'ultimo pezzo del puzzle! È lì che dobbiamo allontanarci, elaborarlo e trovare un modo per migliorare".

Un momento concitato di Inghilterra–Argentina, la semifinale dei Mondiali terminata con il punteggio di 1–2.

"Devi lottare per gloria, rialzarti e riprovarci"

Poi da leader del gruppo ha parlato ha aggiunto: "Sono così orgoglioso dei ragazzi e di quello che abbiamo dimostrato durante tutto questo torneo, abbiamo superato alcune partite dure e ambienti difficili. Alcuni ricordi che resteranno con noi giocatori e sono sicuro con voi tifosi per un sacco di tempo! Andare a caccia della gloria non significa sempre che la otterrai. Devi lottare per essa, essere buttato giù, rialzarti e riprovarci e questo è quello che faremo, non c'è altro modo se non continuare a credere e a spingere. Grazie a ogni singolo tifoso che ha viaggiato e ha mostrato il suo supporto negli stadi. Grazie a ogni tifoso a casa per aver creduto in noi. Grazie ai ragazzi e allo staff per tutto quello che avete dato. Come sempre, vinci o perdi, impariamo e riproviamo".

Poi da leader del gruppo ha parlato ha aggiunto: "Sono così orgoglioso dei ragazzi e di quello che abbiamo dimostrato durante tutto questo torneo, abbiamo superato alcune partite dure e ambienti difficili. Alcuni ricordi che resteranno con noi giocatori e sono sicuro con voi tifosi per un sacco di tempo! Andare a caccia della gloria non significa sempre che la otterrai. Devi lottare per essa, essere buttato giù, rialzarti e riprovarci e questo è quello che faremo, non c'è altro modo se non continuare a credere e a spingere. Grazie a ogni singolo tifoso che ha viaggiato e ha mostrato il suo supporto negli stadi. Grazie a ogni tifoso a casa per aver creduto in noi. Grazie ai ragazzi e allo staff per tutto quello che avete dato. Come sempre, vinci o perdi, impariamo e riproviamo".