Haaland umiliato durante il torello, due tunnel in 5 secondi: viene salvato da un compagno Erling Haaland è stato vittima dei suoi compagni durante il ‘torello’ prima della partita contro il Borussia Dortmund: il norvegese ha subito due tunnel in 5 secondi.

A cura di Vito Lamorte

Erling Haaland è uno dei grandi protagonisti di questa prima parte di stagione del Manchester City. L'attaccante norvegese ha avuto un impatto clamoroso con la nuova squadra e i numeri parlano chiaramente: 22 reti in 16 partite tra Premier League e Champions, con un exploit che ha sorpreso un po' tutti per il modo in cui si è adattato alla squadra campione d'Inghilterra in carica e ai meccanismi di Pep Guardiola.

Nell'ultimo match disputato dai Citizens nella massima competizione europea il centravanti norvegese ha vissuto un turbinio di emozioni, visto che si è ritrovato di fronte al suo vecchio pubblico e i suoi ex compagni: al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund il City non è andato oltre un pareggio (0-0) e dovrà conquistarsi il primo posto del gruppo nell'ultimo turno.

L'attaccante del Manchester City è tornato per la prima volta da avversario nello stadio del Borussia e ha sorpreso tutti con un regalo alla sua ex squadra: come accaduto a maggio scorso, quando Haaland ha regalato a ogni suo ex compagno un Rolex, in occasione del match di Champions Erling ha pensato alla sua vecchia squadra e ha distribuito le sue maglie da gioco ai giocatori del Borussia, allo staff e all'allenatore Terzic come pensiero affettuoso per il suo passato.

Haaland non è riuscito a trovare il gol ed è stato vittima dei suoi compagni durante il torello prima della partita: il numero 9 è finito al centro del ‘rondò' e con Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Manuel Akanji e Rúben Dias sul perimetro ha avuto grandissima difficoltà a recuperare il pallone e nei tentativi bloccare la palla ha subito due tunnel in meno di 5 secondi.

Disorientato dalla situazione, è dovuto intervenire Rúben Dias che, ridendo, ha portato fuori dal rondò il norvegese ed è subentrato per salvare il suo compagno da ulteriori umiliazioni.