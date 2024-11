video suggerito

Haaland rischia di finire in cella in Svizzera per una multa non pagata: l’importo è irrisorio La vicenda è davvero surreale, considerati i guadagni milionari dell’attaccante norvegese. Il calciatore “segnalato” quale trasgressore, cosa gli può accadere appena mette piede sul suolo elvetico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Finire in cella per non aver pagato una multa dell'importo di una sessantina di euro o poco più. E se il trasgressore è Erling Haaland allora la situazione è davvero surreale considerati i guadagni dell'attaccante del Manchester City, di gran lunga superiori ai 20 milioni a stagione che gli versa il club inglese. Al netto degli introiti che arrivano anche da sponsor privati, l'ammenda che gli è stata elevata in Svizzera è irrisoria, vale uno schiocco di dita e un sbuffo di portafoglio.

Il nome dell'attaccante norvegese segnalato in Svizzera

Eppure a partire dal 25 ottobre scorso nella Gazzetta Ufficiale del Cantone di Vaud, nel Paese elvetico, compare il nome della punta norvegese per un'infrazione di poco conto per lui che è il secondo calciatore più pagato della Premier League (davanti c'è il compagno di squadra, Kevin De Bruyne). Una violazione che, in base a quanto previsto dalla legge, potrebbe costringerlo a un giorno di cella qualora, messo piede in Svizzera, risultasse ancora moroso rispetto al verbale contestatogli.

Cosa rischia per la contravvenzione non pagata

Com'è possibile che Haaland sia finito in una vicenda del genere? E che ci faceva in territorio elvetico? Il padre del calciatore, Alf-Inge, risiede attualmente proprio nel Cantone di Vaud, un luogo che l'attaccante scandinavo visita spesso. Dovesse recarsi lì anche in occasione delle prossime festività natalizie, allora dovrà fare i conti con la giustizia svizzera che gli presenterà il conto e potrebbe anche trattenerlo dietro le sbarre (ipotesi quest'ultima che appare improbabile). La notizia ha avuto ampio risalto perché davvero strana e surreale: mettere piede sul suolo elvetico può creare fastidiosi grattacapi al centravanti. Niente di così grave ma – come spiegato dal giornale Blick – è lo scenario che si prefigura nel momento in cui, sbarcato in quella porzione di paradiso che affaccia sulla Francia, un agente di frontiera lo bloccherà alla frontiera.