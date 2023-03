Haaland indagato dalla polizia di Manchester per colpa di una foto in auto: cosa rischia Erling Haaland è finito sotto indagine della polizia di Manchester dopo una foto pubblicata dai tabloid inglese nei giorni scorsi. Il bomber del Manchester City era stato immortalato mentre guidava con il telefono tra le mani.

A cura di Fabrizio Rinelli

Foto (The Sun)

Erling Haaland torna a far parlare di sé in Inghilterra nonostante la sosta della Premier per le Nazionali e l'assenza per infortunio dell'attaccante del Manchester City dalle gare con la sua Norvegia. Sull'ex Borussia Dortmund era scoppiata in questi giorni una bufera. Sui social era infatti diventato virale uno suo scatto mentre, alla guida della sua Rolls-Royce da 300mila sterline, usava comodamente il cellulare togliendo gli occhi dalla strada. Una chiara violazione del codice di guida che ha creato scandalo in Inghilterra.

Una foto resa pubblica dal Sun ed in generale dai tabloid inglesi, in uno scatto che sembra proprio risalire al 15 marzo, il giorno dopo aver segnato ben cinque gol nel 7-0 del Manchester City sul Lipsia in Champions League. Nella foto si vede in modo nitido Haaland col telefono tra le mani. Chiaramente è stato un episodio che ha creato scalpore dato che si tratta del personaggio del momento e considerato Haaland un idolo anche per i più piccoli. Oggi il risvolto della questione è arrivato direttamente da una nota diramata dalla polizia di Greater Manchester che ha acceso ufficialmente i riflettori sulla vicenda.

La polizia ha infatti avviato un'indagine dichiarando di essere "a conoscenza e di indagare" su una presunta infrazione del codice stradale. Il giornale ha pubblicato riprese video e foto di Haaland nella sua auto nella zona di New Islington a Manchester. Se ritenuto colpevole, all'attaccante del Manchester City potrebbero essere tolti ben sei punti sulla sua patente di guida e ricevere una multa di 200 sterline. Di certo la questione economica non può essere considerata un problema per un giocatore che guadagna al City uno stipendio pari a circa 375.000 sterline a settimana, tra i più pagati dal club.

Il totale in un anno è dunque di circa 30 milioni di euro di ingaggio, per un contratto dalla durata di cinque anni. L'attaccante norvegese, 22 anni, ha firmato per il City a maggio con un trasferimento di 51,2 milioni di sterline dal Borussia Dortmund. Da quel momento in poi ha segnato 42 gol in 37 partite con la squadra di Guardiola che lo ha completamente valorizzata. Ecco perché i Citizens sono pronti a regalargli un aumento d'ingaggio cospicuo. Il problema di questa vicenda potrebbe essere solo a livello di immagine per un giocatore che comunque fino a questo momento non aveva mai avuto comportamenti scorretti fuori dal rettangolo verde.