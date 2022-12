Haaland ha già segnato 20 gol in Premier League, ma a Guardiola non basta: “Può fare ancora meglio” Erling Haaland è una macchina da gol, ne ha realizzati già 20 in Premier League in appena 14 partite. Ma Guardiola ritiene che il norvegese possa ancora migliorare.

A cura di Alessio Morra

Erling Braut Haaland sta segnando a raffica. Se continuerà così metterà a segno un record che in Premier League difficilmente potrà essere battuto. Si sapeva che era un bomber di altissimo livello, ma non si immaginava fosse così forte. L'impatto che ha avuto con il Manchester City è straordinario. In Premier League fa paura a tutti, ma Guardiola è talmente conscio dei mezzi del norvegese che, nonostante una media realizzativa strepitosa, sostiene che Haaland può alzare, ancora, l'asticella.

20 gol segnati in 14 partite di Premier League. Il 2022 non è ancora finito, il girone d'andata in Inghilterra nemmeno. Ma Haaland ha già toccato quota 20 e se si pensa che lo scorso anno il coreano Son del Tottenham e l'egiziano Salah del Liverpool hanno vinto il titolo di capocannonieri con 23 gol si capisce a che ritmo sta viaggiando l'ex del Borussia Dortmund che può agevolmente, mantenendo questo ritmo, battere il record di gol in Premier League in una singola stagione, che appartiene al mito Alan Shearer (che arrivò fino a 34). Ma anche quota 40 è nel mirino dell'attaccante che, bisogna ricordarlo ogni tanto, ha appena ventidue anni.

Due gol al Leeds e il norvegese è salito a quota 20 gol in Premier League.

La doppietta realizzata al Leeds è stata decisiva, il City ha vinto 3-1 e si è rimessa nella scia dell'Arsenal che continua a dominare il campionato giocando un calcio magnifico. Dopo la partita, Guardiola ha elogiato il suo attaccante, ha confermato che sta giocando con un legamento danneggiato leggermente, ma lo ha anche stimolato a non sedersi dicendo che ha le potenzialità per alzare ulteriormente l'asticella: "Sento che non è ancora al meglio. Può ancora fare meglio".

Leggi anche La finale demoniaca di Di Maria è pura trance agonistica: in lacrime a partita in corso

Guardiola in questa stagione ha finalmente un grande centravanti in rosa.

Parole che fanno comunque impressione considerando quanti gol ha già segnato Haaland in quest'annata 2022-2023. Il bilancio è di 20 gol in 14 partite di campionato, a cui si aggiungono 6 gol in 6 partite disputate tra Champions League e Carabao Cup. Il totale è quindi di 26 gol in 20 match stagionali. Sullo sfondo c'è anche la Scarpa d'Oro, per la quale valgono ‘solo' i gol segnati in campionato.